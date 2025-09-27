仲里依紗×クロックス♡秋冬も楽しめる最新スペシャルムービー公開

カジュアルフットウェアブランドのクロックスは、仲里依紗さんを起用した新しいスペシャルムービーを公開しました。今回は「秋のおでかけ」をテーマに、3日間のシーン別スタイリングを披露。ソックスやジビッツ™チャームとの合わせ方など、秋冬ファッションの幅を広げるアレンジが詰まっています。クロックスが持つ快適さとデザイン性を、仲さんの感性を通して再発見できる内容です。

秋冬も活躍♡最新クロックススタイル

動画では「クラシック クロッグ」（7,700円・税込）や「クラシック ラインド クロッグ」（8,800円・税込）、「クラシック ベイ クロッグ」（11,000円・税込）が登場。

定番のホワイト、ブラックを基調に、秋冬らしいソックスとのレイヤードで新鮮な着こなしを提案しています。

ボア付きモデルは暖かさもあり、ちょっとしたおでかけから華やかなコーデまで幅広く活用できます。

遊び心をプラスするジビッツ™チャーム

仲さんはお気に入りのジビッツ™チャームも紹介。

アルファベットD（660円・税込）や愛犬モチーフの「ゴールデン レトリバー パピー」（660円・税込）など、自分らしさを表現できるチャームが多数登場します。

クラシック クロッグ ポーチ バッグ チャーム

さらにクロッグ型の「クラシック クロッグ ポーチ バッグ チャーム」（1,650円・税込）を取り入れ、遊び心あふれるスタイルを披露。

チャームを組み合わせるだけでコーデの雰囲気が変わり、気分に合わせたアレンジが楽しめます♪

スペシャルムービーで広がる可能性

公開中のスペシャルムービー「仲里依紗×crocs - 私の#こんな時にクロックス。」では、秋冬のリアルな日常を切り取ったスタイリングが描かれています。

仲さんが実際に愛用する姿を通じ、クロックスの「一年中楽しめる」魅力が伝わる内容。

クロックスオンラインストアや直営店、アウトレットストアなどで購入可能で、公式サイトから動画もチェックできます。

仲里依紗さんと楽しむ秋冬クロックス



仲里依紗さんが提案する秋のおでかけスタイルは、クロックスの快適さとデザイン性を存分に引き出しています。

ソックスとのレイヤードやジビッツ™チャームのカスタマイズで、自分らしい秋冬コーデを楽しめるのも魅力。

シンプルな日常から特別なシーンまで活躍するクロックスは、まさに一年を通じて寄り添う存在。ぜひ公式ムービーをチェックして、新しい履きこなしを見つけてみてください♡