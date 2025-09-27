◇MLB ドジャース 8-0 ダイヤモンドバックス(日本時間26日、チェイス・フィールド)

ドジャースの山本由伸投手が、2年連続のシャンパンファイトに参加。終始笑顔を見せ、インタビューに応えました。

優勝マジック「1」としたドジャースは、アウェーでダイヤモンドバックスと対戦。山本投手はこの大一番に先発し、6回、被安打4、無失点の好投、7奪三振でシーズン通算200奪三振も達成し、自身12勝目を手にしました。

試合後には、優勝を祝うシャンパンファイトが行われ、大谷翔平選手、佐々木朗希投手ら日本人選手らとともに参加した山本投手。インタビューで今の気持ちについて聞かれると、「みんなで成し遂げたものなので、すごく嬉しく思いますし、残り1か月このメンバーとできるように頑張りたいと思います」と謙虚なコメントを残しました。

山本投手は2年連続のシャンパンファイト。しかし、メジャー1年目の昨季は、右肩けん板損傷によって日本時間6月17日から3か月間負傷者リスト入りと不本意なシーズンとなりました。昨年のインタビューでは、「僕は半分ぐらいリハビリだったんで、その間もチームメートが勝ちを積み重ねてくれたんで。今日優勝決まったんで、本当にチームメートに感謝ですね」と仲間への感謝を口にしていました。

今季は、昨年の鬱憤を晴らすような活躍。ケガが相次ぐ投手陣の中で唯一ローテーションを守り、チームトップの12勝を記録しました。7日のオリオールズ戦では、9回2アウトまでノーヒットノーランの好投を披露し、チームの地区優勝に大きく貢献しました。今シーズン一番誇れるものについて聞かれると、「まずは1年通していいパフォーマンスできたというのがよかったと思いますし、それが防御率だったり三振だったり、いろんなことに繋がったのでサポートをしてくれた方に感謝してます」とコメント。

飛躍を遂げた今年も感謝の言葉を口にし、山本投手の人柄がわかるシャンパンファイトとなりました。