京都市で、今夏（6〜8月）の平均気温が28.6度となり、3年連続で観測史上最高となった。温暖化の進行などによって「史上最も暑い夏」が訪れ続ける京都市は、各世代の「思い出の夏」からどれくらい暑くなっているのか。20〜80代の各世代が、子ども時代を過ごした夏の平年値と比べてみた。



思い出の夏は、やはり小学生時代だ

気象庁によると、今夏の京都市中京区の平均気温28.6度は、1880（明治13）年の観測開始以来、6〜8月として史上最高値となり、従来の記録（2024年、27.8度）を0.8度も上回った。高気圧の勢力が非常に強く好天が続いたことや、長期的な地球温暖化が影響しているとみられる。



今夏の京都市は、お盆を過ぎても38度を超え、熱帯夜は8月31日まで13日連続となっている。どれだけ京都が暑いといっても、昔はこんなことはなかったのでは。「五山の送り火」をすぎれば秋の気配が感じられたはずだ。



実際、昔はどうだったのだろう。記憶に鮮明な「思い出の夏」といえば、海水浴や昆虫採集、地蔵盆を楽しんだ小学生時代だ。



たとえば、今年40歳代（40〜49歳）の人にとって、小学生時代は1983年〜1997年の15年間のうち6年間になる。この方法で、各年代15年間の夏（6〜8月）の平均気温を算出してみた。ちなみに、最近5年間（2021〜25年）の平均値は27.6度だ。



【20代・2003〜2017年】

21世紀に小学生時代を過ごしたZ世代。先人たちの所業のため、温暖化や都市化の影響が顕著になり、京都市でかつてざらだった「氷点下5度」を下回らなくなった時代（※最後は1997年）だ。太陽が、昨日よりまぶしく照りつけはじめた時代だ。



この時代の夏の平均気温は26.4度。最近5年間の猛暑に比べれば、大したことないように感じる。今の暑さは、次のステップに進んでしまったのだ。



あまりぴんとこないだろうが、26.4度は今年の水戸市並みの気温になる。



【30代・1993〜2007年】

当時として飛び抜けて暑かった1994年、京都市の夏の平均気温は27.0度で、初めて27度台に到達した。最高気温も史上初めて39度を超え、当時は「異常気象」と呼ばれた。しかし、現代では当たり前の暑さになってしまった。



この時代、夏の平均気温は26.2度で、今年の新潟市並みだった。「39度の とろけそうな日」なんて、もう2度と来ないと思っていたのに。



【40代・1983〜1997年】

日本経済が熱かったこの頃、京都市の夏の平均気温は今年より2.8度も涼しい25.8度だった。今年でいうと、石川県輪島市並みとなる。



この時代の小学生も今や40代。現代の「京都で一番暑い夏」をゼブラのストライプで駆け抜けたら、熱中症で倒れてしまう。恋をした1993年とは暑さの級（クラス）が違うのだ。



【50代・1973〜1987年】

この時代の夏の平均気温は25.5度。今年の新潟県佐渡市並みだ。この期間、大半の夏は平均気温25度台だが、京都市で25度台の夏は2009年を最後に出ていない。



当時の子どもたちは、夏休みになったら、青い風を切って南の島に行きたかったに違いない。ちなみに、今年の那覇市と宮古島市、石垣市は、35度を超える猛暑日はゼロだった。今こそ南の島に行きたい。



【60代・1963〜1977年】

重工業やモータリゼーション華やかなりし頃。敗戦から立ち直り、日本の豊かさを国民みんなで築き上げた時代だが、未来にこんな猛暑が来ることは誰も予想していなかっただろう。



アポロ11号が月に到着した1969年7月20日の夜、京都市は真夏にもかかわらず熱帯夜ではなかった。暑いのは、真っ赤に燃えた太陽が出ている日中だけだったのだ。この時代の夏の平均気温は25.4度で、今年の長野県松本市並みだった。



【70代・1953〜1967年】

団塊の世代が過ごした昭和30年代前後の夏は、今よりもずっと涼しかったようだ。この時代の夏の平均気温は25.3度。今年の秋田市に該当する。ついに東北地方に来てしまった。



三丁目に夕日が暮れる頃、京都市の気温は大概30度を切っていた。今、そんな日はほとんどなくなってしまった。



【80代・1943〜1957年】

1945年8月15日の玉音放送の日、京都市の最高気温は36.3度。しかし、翌朝は23.5度まで下がりました。まだアスファルト舗装がされず、エアコンもなかった時代、都市化の影響はごく限られていました。



京都市の夏の平均気温は24.9度。今年の盛岡市並みで、最近5年間（2020〜24年）の9月よりも涼しかったのです。かつて清少納言が「世に知らず暑さ」と記した京都の夏の暑さは、現代では初秋の気温になってしまったようです。



皆様は夏が来れば、思い出すのでしょうか。「はるかな過去」になってしまった、京都の本来の気候を。10月も暑さが続くようです。どうかご自愛ください。



（まいどなニュース／京都新聞・辻 智也）