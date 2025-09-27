茨城県民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキング！ 2位「つくば市」、1位は？【2025年最新】
大東建託は、茨城県居住の20歳以上の男女1万7430人を対象に「街の幸福度」に関する調査を行い、「「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜茨城県版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2019年・2020年も追加）をもとに集計しています。
本記事では、茨城県民が選んだ「街の幸福度が高い自治体」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは、幸福を感じる理由として「夫婦関係も良好であり、お互い今のところ、元気で動ける。子供たちも独立して孫たちもおり、会えるのが楽しみだ」「娘達が良い伴侶に恵まれて、それぞれ可愛い孫を2人ずつ産んで、皆んな元気。皆んなバァバを大事にしてくれる」「大学に通わせてもらって一人暮らしをさせてもらっている。親兄弟親戚と仲が良く恵まれている。好きなことがある」など、家族との関係や生活の充実度に満足する声が多数寄せられました。
「仕事も子育ても両立させてもらって、自分のキャパを超えないようにやらせてもらってる。とても幸せなことだと思う」「妻のおいしい手料理を食べ、悠々自適の生活を送れていること。時々孫を連れて娘が来てくれること」「閑静な住宅地に住んでおり、一人で静かに仕事や趣味ができる部屋があること」など、日常生活への高い満足度がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：つくば市／評点67.5／偏差値68.5県南部に位置するつくば市は、筑波山の自然に抱かれつつ、産業技術総合研究所や宇宙航空研究開発機構（JAXA）などの研究機関が集まる筑波研究学園都市として知られています。スーパーシティ型国家戦略特区にも指定され、先進的なまちづくりが進行中です。
1位：守谷市／評点68.7／偏差値73.0守谷市は、秋葉原駅まで電車で最短32分と都心へのアクセスの良さと、豊かな自然・便利な生活環境の両立が特徴。北関東2位、茨城県1位の評価を獲得しています。
