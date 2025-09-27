À¾Éð¡¢B¥¯¥é¥¹³ÎÄê¤â¡Ä¼ã¼ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌöÆ°¤ËÃ«ÈË»á¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥àÎÏ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡À¾Éð¤Ï26Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë5¡Ý8¤ÇÇÔÀï¡£ÂÇÀþ¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤â¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬ÀººÌ¤ò·ç¤¤¤¿¡£26ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎB¥¯¥é¥¹¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤â¥Á¡¼¥àºÆ·ú¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¤ÎÃ«ÈË¸µ¿®»á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤è¤ê¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥Á¡¼¥àÎÏ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ÆÀÅÀÎÏ¤¬6µåÃÄ¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1ÈÖ¤ËÀ¾Àî°¦Ìé¤ò¸ÇÄê½ÐÍè¤¿¤êÂìß·²Æ±û¤¬À®Ä¹¤·¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£³°¹ñ¿Í¤ÎÀ®ÀÓ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ó¥ó¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÏÉôÀ»Ìï¤È¤«¤â¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼ã¼ê¡¢¿·³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤òÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î²òÀâ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡ÖºòÇ¯¤Þ¤ÇÂÇ¤ÄÊý¤¬²ÝÂê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Æ±¤¸¤¯²òÀâ¤Îº´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¾å°Ì¤Ë¤¤¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬嚙¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ¾ÀîÁª¼ê¤Î¸Î¾ã¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ã«ÈË¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ëÄÌ¤ê¡¢¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Âìß·Áª¼ê¤â¤¤¤Þ¤¹¤·»³Â¼Áª¼ê¡£¤¤¤¤º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
