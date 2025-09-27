(関西鹿児島県人会総連合会 稲盛 豊実 会長）

「ふるさとを大切に思う気持ちをいつまでも皆さんと持ち続けていければと願ってます」

9月21日、兵庫県の神戸国際展示場で開催された「関西かごしまファンデー」。

およそ130万人いるとされる関西在住の鹿児島ゆかりの人たちとふるさとをつなぐイベントとして毎年盛大に行われています。

19回目の今回も、鹿児島からさつま揚げや焼酎のブースが100以上軒を連ね、1日で8000人の来場者が訪れました。

（来場者）

「父が鹿児島出身。鳥刺しとさつま揚げとかるかんを買いました」

ステージでは鹿児島県内各地域の県人会による伝統芸能が披露されました。奄美群島出身者による関西奄美会もその一つです。

兵庫県尼崎市に住む鷲田真緒さんは、祖父が喜界島、祖母が徳之島出身の奄美三世です。

「奄美から関西に出てきた方々が郷土の事を思う気持ちを、私たち孫世代、ひ孫世代が伝え、伝統文化を守り続けたいと思います。」

関西かごしまファンデーは、来年20回の節目を迎えます。

（※掲載動画にナレーションはありません）

