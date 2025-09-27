余命をまっとう

生前のメディアインタビューで、「いつでも死んでいい」と語っていた映画プロデューサーの叶井俊太郎さん（享年56）。がんが発覚してからは、抗がん剤治療を拒否し、自分が生きたいように生きた。最新刊『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』（小学館）を出版した妻で漫画家の倉田真由美さん（54）に、夫の姿はどのようにうつったのか。（全5回の第3回）

＊＊＊

【写真】「いつでも死んでいい」と語っていた叶井俊太郎さん。大好きだった「カップ麺」を食べる姿、娘との貴重2ショットも

夫は「もういつでも死んでいい」と、ずっと言い続けていました。いつも「楽に死ねるボタンがあったら押すよね」と口にしていました。

倉田真由美さん

唯一の願いは「痛いのだけは嫌だ」というもの。夫が心残りなく死を受け入れている姿を見るのは、私にとって「すごく楽」だったと思います。もし、彼が「死にたくない」と強く訴えていたら、私にはどうすることもできないからです。

夫と交わした最後の言葉は「俺、昨日やばかったよね」でしたが、その前の言葉は、夜中に訪問医の先生が来た時に発した「痛いのだけはやめて」でした。意識を失いそうなギリギリの時でさえ、彼が最も避けたかったのは痛みだったのです。

夫は2022年6月にすい臓がんの診断と余命の宣告を受けました。抗がん剤治療は行わず、対症療法だけで余命をまっとうすると結論を出しました。

抗がん剤治療には賛否両論あるにもかかわらず、日本では「標準治療をしましょう」という意見が強く、否定的な意見はあまり表に出ない傾向があります。メディアや医師監修の記事も、ほぼ標準のコースを選択させるものが多いと感じています。

ですが、私が知る限りでは、抗がん剤治療をせずに長く生きているケースも複数ありました。

例えば、私の知り合いの男性のお母様は、15〜16年前に子宮頸がんのステージ3が見つかった際、抗がん剤治療と手術を選ばず、「もう思い残すこともない」と決断したらしいのですが、今も生きていると聞いています。

抗がん剤をやらなければすぐに死ぬ、というわけではないのだと感じます。人によるし、抗がん剤をやったせいで早く死ぬケースもあるからです。どれが一番正しいかなんて結果論でしかなく、結局は自分で選ぶしかありません。

対処療法を選択

夫は標準治療である抗がん剤は選びませんでしたが、対症療法としての胆管ステント手術と胃と小腸を繋ぐバイパス手術は受けていました。ステントは数か月おきに交換しており、入院も何度か経験しています。

特にバイパス手術の際は、医師からいくつかの選択肢が提示されましたが、夫は即座に「死ぬまで好きなものを食べたい。バイパス手術します」と決断。術後は、ステーキなどを食べられるほど、食欲は回復しました。

自分の命の責任は自分しか取れません。だからこそ、自分で選択するのが一番良い、と考えています。夫もそうやって自分の人生を選び、結果として良い選択をしてきたと私は誇りに思っています。

医療現場では様々な治療法が提示されます。その際、「これはやるけど、これはやりません」と、自分で決める権利があることを多くの人に知ってほしいですね。医者の言うままに全て従うのではなく、自分で選択することが大切だと思います。

知らないと「先生にお任せします」となってしまいがちですが、それが必ずしも本人にとって良いとは誰にもわかりませんから。いろんな選択肢の中から、自分で決めれば後悔も少なくなるはずです。

治療の結果に対する「解釈」も様々です。夫の場合、言われた余命よりも長く生きました。これも、医者の見立てが違った、抗がん剤をやらなければ長く生きられる、いや抗がん剤をやっていればもっと生きたかもしれない、と様々な解釈ができます。正解は誰にも分からないのです。

今回の本のタイトル『夫が「家で死ぬ」と決めた日』には、「自分で決めること」の大切さという意味を込めています。「家で死のう」と訴えているわけではなく、「生きたいところで生きる、死にたいところで死ぬ」ということを伝えたかったんです。

＊＊＊

第1回【「家で死にたい」夫の願いを叶えた漫画家・倉田真由美 すい臓がんステージ4、標準治療を選ばなかった夫婦の選択】では、在宅で看取ることについて語っている。

倉田真由美

1971年、福岡県出身。漫画家。一橋大卒業後、『だめんず・うぉ〜か〜』で脚光を浴び、多くの雑誌やメディアで漫画やエッセーを手掛ける。“くらたま”の愛称で多くのメディアでコメンテーターとしても活躍中。近著に『抗がん剤を使わなかった夫』（古書みつけ）がある。9月30日には「本屋 B＆B」にて『夫が「家で死ぬ」と決めた日』 発売記念イベントを開催予定。

デイリー新潮編集部