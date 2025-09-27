ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し増加 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 レバレッジ・ファンドは円の売り越し増加

ＩＭＭ通貨先物９月２３日主要国通貨 円の買い越し増加

円 79500枚の買い越し 18089枚の買い越し増

ユーロ 114345枚の買い越し 3414枚の買い越し減

ポンド 1964枚の売り越し 4616枚の売り越し減

スイスフラン 23018枚の売り越し 3022枚の売り越し減

ＩＣＥドル指数 10344枚の売り越し 2550枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ９月２３日主要国通貨 円の売り越し増加

円 63417枚の売り越し 4606枚の売り越し増

ユーロ 735枚の売り越し 8930枚減少し売り越しに転じる

ポンド 30226枚の買い越し 433枚の買い越し増

スイスフラン 397枚の買い越し 2186枚増加し買い越しに転じる

