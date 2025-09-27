ＩＭＭ通貨先物９月２３日主要国通貨　円の買い越し増加
円　79500枚の買い越し 18089枚の買い越し増
ユーロ　114345枚の買い越し 3414枚の買い越し減
ポンド　1964枚の売り越し 4616枚の売り越し減
スイスフラン　23018枚の売り越し 3022枚の売り越し減
ＩＣＥドル指数　10344枚の売り越し 2550枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ９月２３日主要国通貨　円の売り越し増加
円　63417枚の売り越し 4606枚の売り越し増
ユーロ　735枚の売り越し 8930枚減少し売り越しに転じる
ポンド　30226枚の買い越し 433枚の買い越し増
スイスフラン　397枚の買い越し 2186枚増加し買い越しに転じる