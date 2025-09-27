がんと共存

2024年2月、夫で映画プロデューサーの叶井俊太郎さん（享年56）をすい臓がんで亡くした漫画家・倉田真由美さん（54）。叶井さんは2022年6月にステージ4の末期すい臓がんと診断されたが、抗がん剤治療などの標準治療は選ばず、がんと共存しながら好きなことをして生きることを決めた。倉田さんは自宅で夫の最期を看取った。その体験を綴ったのが、最新刊『夫が「家で死ぬ」と決めた日 すい臓がんで「余命6か月」の夫を自宅で看取るまで』（小学館）だ。（全5回の第1回）。

＊＊＊

【写真】「大好きな家」で亡くなった叶井俊太郎さん。カップ麺を食べる姿、よく食べた「ガリガリ君」ソーダ味も

夫は生前から「俺のこと描けば」と、半分からかうような調子で私に話していました。しかし、当初、夫の病気のことを世間に公にすることや、その闘病の様子を文章にしたり漫画にしたりすることは、絶対嫌だったんです。

倉田真由美さん

ですが、夫がすい臓がんだとわかり、日々を共に過ごす中で、気持ちが変化していきました。でも、ある時、気づいたんです。「今、私が一番人に話したいことって、夫の話だ」と。それから、描き始めました。

今、Amazonで無料公開している漫画もそうですし、情報サイト「介護ポストセブン」で始めた連載も、すべては夫のことを書き残すためでした。

今回の本でも書きましたが、夫を在宅で看取るということは、私の人生にとって本当に大きな経験でした。その経験を知ってもらいたいなという気持ちがあります。

日本では、在宅死を望む人が半数近くいるにもかかわらず、実際にそれが叶うのはわずか2割程度に過ぎません。ほとんどの人が、見慣れない病院の天井や、よく知らない医者や看護師に見守られながら亡くなっていきます。

もちろん、そうした選択をしたい方を否定するつもりはありません。ただ、私たち夫婦のように「家で家族に囲まれて死にたい」と願う人々にとって、情報が著しく不足しているように感じました。

情報が不足

その背景には、標準的な医療から外れた情報が、なかなか表に出にくいという現状がある。ならば、私のような経験をした者が「こういう生き方もあるんですよ」と声を上げ、在宅死という選択肢があることを伝えるべきだと思ったんです。

本の冒頭では、初めて、亡くなる前日や当日の様子を詳しく書きました。これまで、表現者として生きてきて、言いたいことがある場合、出さざるを得なかったです。夫が亡くなる前日や当日のことは、つらいですが、私にとっては欠かせない出来事です。

夫は、自宅で、私の目の前で息を引き取りました。2024年2月16日の夜のことです。その前日までは変わった様子もなく、日中は私を杖代わりに散歩に出かけたり、ご飯を食べシャワーを浴びて髭を剃ったりと、普段通りの一日でした。

ただ、前日の午後10時頃から様子がおかしくなり、何度も唾や胃液のようなものを吐き始めました。いつもは深刻に捉えない私でしたが、夫が「先生、呼んで」と強く訴えるので、深夜に訪問医の先生に電話をかけたのです。

先生が到着する前、朦朧としながらも夫は「痛いのとか苦しいのはやめてくれ」と言いました。先生は夫の血圧を測り「血圧が測れないほど低い。これで座って話せているのが信じられない」「夜明けまでもたないでしょう」と告げました。

その時、義理の妹に電話をして駆けつけてもらいました。亡くなる日の朝、夫が奇跡的に目を覚まし、私に「俺、昨日やばかったよね」と声をかけました。私が泣きながら「うん。危なかったよ」と答えました。このやり取りが夫との最後の会話になりました。

亡くなる瞬間は本当に突然、すっと逝ってしまった感じでしたね。義理の妹が来てくれて、親戚に連絡するといった実務的なことを指示してくれたのは大変助かりましたね。

＊＊＊

倉田真由美

1971年、福岡県出身。漫画家。一橋大卒業後、『だめんず・うぉ〜か〜』で脚光を浴び、多くの雑誌やメディアで漫画やエッセーを手掛ける。“くらたま”の愛称で多くのメディアでコメンテーターとしても活躍中。近著に『抗がん剤を使わなかった夫』（古書みつけ）がある。9月30日には「本屋 B＆B」にて『夫が「家で死ぬ」と決めた日』 発売記念イベントを開催予定。

