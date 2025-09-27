＜大相撲九月場所＞◇十三日目◇26日◇東京・両国国技館

【映像】「最高の笑顔」で喜びを語る元貴景勝・湊川親方

元大関・貴景勝の湊川親方が、“激やせ騒動”を経て気になる現在の食生活を満面の笑みで語る場面があった。本音がにじみ出た表情にファンも「心の底から笑顔でてる」「人間的に素敵」と喜びの声を上げた。

前頭三枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）と前頭三枚目・豪ノ山（武隈）の取組前の一コマ。大相撲九月場所十三日目、ABEMAの中継で解説者として登場した湊川親方。現役引退後、“激やせ”と言われるほどの激変ぶりが反響を呼んでいる湊川親方だが、同じくABEMAで実況を務めた元NHKの藤井康生アナウンサーから「1年間で相当絞りましたね。言われ過ぎて嫌かもしれませんが」と話を振られると、満面の笑みを浮かべながら食生活について語り始めた。

湊川親方は「現役のとき、本当に無理して食べていたので、無理して食べなくなるだけで落ちましたね」と体重が減少した経緯について説明。藤井アナから「食べることはキライではないんでしょ？」と聞かれると、「めっちゃ好きではないですね」と言いつつ「今は適量食べられる。自分の好きなところでやめられる食事は本当に幸せですね。オイシイですね（笑）」と頬を緩ませた。

さらに湊川親方は「現役のときはラーメン食べたいと思っても、鶏むね肉、赤身の牛肉とか食べていたので、食べたくないときの鶏むね肉は本当にキツかったですね。喉を通っていかないので…」と本音を吐露。続けて「今は国技館の焼鳥、ホント美味しいなぁと思いますね」と喜びの表情で語った。

満面の笑みを浮かべた湊川親方のトークに、視聴者も「心の底から笑顔でてる」「うれしそうw」「人間的に素敵」と歓喜の様子。現役時代の過酷な食事について「ノルマがあるんやね」「食トレ大変だ」と反応するファンもいた。

なお熱海富士と豪ノ山の一番は、熱海富士が豪ノ山を寄り切りで破って4勝目を挙げた。今場所調子がふるわない豪ノ山は敗れて12敗目となる黒星を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）