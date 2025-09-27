夜の街で「うわーーーっ」→「襲撃されたと」 結果「え!!すごい奇跡」と反響…マユリカ阪本ら3ショット
お笑いコンビ・マユリカの阪本、ヘンダーソンの中村フー、FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が、26日までにそれぞれのXを通じ、“突然の再会”の様子を伝えた。
【写真】夜の街で「うわーーーっ」→「え!!すごい奇跡」 マユリカ阪本＆ヘンダーソン中村＆FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌の3ショット
FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が、阪本、中村との夜の街中での3ショットをXに投稿。「歩いていたら阪本ニキとヘンダーソンの中村フーさんにバッタリ！！！！」と明かした。続けて「うわーーーって声かけたらびっくりした中村さんが、漫画みたいに宙に浮いて転けてしまい心配でした ダメだなぁ」と証言。
これに対して、阪本は「最近で1番ビックリしたで！街で再会するとは！フーさんは単純に急に声かけられたことにビックリしてたで！」と反応。そして中村は「阪本が襲撃されたと思ってびっくりしてひっくり返ってしまいました、だめだなぁ」とつづった。
マユリカは、FRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”として知られる。ファンからは「え!!すごい奇跡」「偶然コラボあつすぎる!!!」「うわーーーーって声かけるのしぬ誰でも宙浮きます」「いい写真やー」などのコメントが寄せられている。
【写真】夜の街で「うわーーーっ」→「え!!すごい奇跡」 マユリカ阪本＆ヘンダーソン中村＆FRUITS ZIPPER鎮西寿々歌の3ショット
FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が、阪本、中村との夜の街中での3ショットをXに投稿。「歩いていたら阪本ニキとヘンダーソンの中村フーさんにバッタリ！！！！」と明かした。続けて「うわーーーって声かけたらびっくりした中村さんが、漫画みたいに宙に浮いて転けてしまい心配でした ダメだなぁ」と証言。
マユリカは、FRUITS ZIPPERの“公式お兄ちゃん”として知られる。ファンからは「え!!すごい奇跡」「偶然コラボあつすぎる!!!」「うわーーーーって声かけるのしぬ誰でも宙浮きます」「いい写真やー」などのコメントが寄せられている。