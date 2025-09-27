◆10月放送プログラム

マーラー作曲 交響曲第７番「夜の歌」

※放送時間を拡大してノーカットでお送りします！

指揮 ケント・ナガノ

粗品とケント・ナガノ氏の対談もお楽しみに！

◆音楽監修 新井鷗子の演奏レビュー

巨匠ケント・ナガノ読響初登場に、客席は大興奮！マーラー7番の錯綜するオーケストレーションを明解なタクトでさばき、それぞれの楽器を伸びやかに語らせていました。

オーケストラに過度の緊張感を強いることのない、極めて上品で紳士的な指揮。第3楽章のグロテスクなスケルツォにもどこかエレガントな優しさがありました。

◆演奏者の略歴



ケント・ナガノ（指揮）

1951年、アメリカのカリフォルニア州バークレー生まれ。サンフランシスコ州立大学で音楽と法学を修める。1983年、パリ・オペラ座でのメシアン＜アッシジの聖フランチェスコ＞世界初演時に、作曲者自身の依頼により小澤征爾の助手を務めた。1984年には副指揮者を務めていたボストン響で、急病で倒れた小澤に代わって振ったマーラーの交響曲第9番が好評を博し、活躍の場を広げていった。 1978〜2009年までバークレー響音楽監を、1992〜1999年までイギリスのハレ管弦楽団音楽監督を、1988〜1998年までリヨン国立歌劇場音楽監督を、2001〜2006年まで口サンゼルス・オペラ音楽監督および首席指揮者を、2000〜2006年までベルリン・ドイツ響芸術監を、2006〜2013年までバイエルン国立歌劇場音楽総監を、2006〜2020年までモントリオール響音楽監などを歴任。2015〜2025年夏までハンブルク国立歌劇場音楽総監督を務めていた。日本では1986年に新日本フィルと共演しており、1997年にはサイトウ・キネン・フェスティバル松本（現セイジ・オザワ松本フェスティバル）に出演。東京の常設オーケストラへの出演は約39年ぶりとなる。2008年旭日小綬章を、2025年に旭日中章を受章。