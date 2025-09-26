¡Ö¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¡×Å¸Í÷²ñ¤ÎÆâÉô¤¬¸ø³«¡¡¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÊõ¾þÉÊÌó310ÅÀ¤¬½¸·ë
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢1895Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥È゙¡¦¥¦゙¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡ÊAlfred Van Cleef¡Ë¤È¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¦¥¢¡¼¥Ø゚¥ë¡ÊEstelle Arpels¡Ë¤Î·ëº§¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÏÎ©¡£1906Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï゚¥ê¤Î¥¦゙¥¡¥ó¥È゙¡¼¥à¹¾ì22ÈÖÃÏ¤ËºÇ½é¤Î¥Õ゙¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¹½¤¨¡¢»í¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³×¿·Åª¤Êµ»¹ª¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£1999Ç¯¤«¤é¥ê¥·¥å¥â¥ó¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¤Ï¡¢1925Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¸½ÂåÁõ¾þÈþ½Ñ¡¦»º¶ÈÈþ½Ñ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÄÌ¾Î ¥¢¡¼¥ë¡¦¥Æ゙¥³ÇîÍ÷²ñ¡Ë¡×¤Î100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ´ë²è¡£¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³¤È¤Ï¡¢1910Ç¯Âå¤«¤éÁõ¾þ·Ý½Ñ¤ä·úÃÛÊ¬Ìî¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿·Ý½ÑÄ¬Î®¤Ç¡¢¥·¥ó¥á¥È¥ê¡¼¡Êº¸±¦ÂÐ¾Î¡Ë¤ä¡¢¥¸¥°¥¶¥°¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¾ÀþÅª¤Ê¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ä¡¢´ö²¿³ØÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¤ÏÅö»þÊõ¾þÉôÌç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºîÉÊ¤ò½ÐÉÊ¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ´Û¤Ï¡¢1933Ç¯¤ËÄ«¹áµÜÅ¡¤È¤·¤Æ·úÎ©¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³ÍÍ¼°¤Î·úÃÛ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1983Ç¯¤«¤éÈþ½Ñ´Û¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ü¼ç¤Æ゙¤¢¤ëÄ«¹áµÜÉ×ºÊ¤Ï¡¢3Ç¯´Ö¤Î¥Ñ¥êÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³ÇîÍ÷²ñ¤òË¬¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¼«Å¡¤ò·úÀß¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼çÍ×¤ÊÉô²°¤ÎÀß·×¤òÇîÍ÷²ñ¤Î°ìÉô¥Ï゚¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¼¼ÆâÁõ¾þ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Áõ¾þÈþ½Ñ²È ¥¢¥ó¥ê¡¦¥é¥Ï゚¥ó¤Ë°ÍÍê¡£Áõ¾þ¤Ë¤â¥ë¥Í¡¦¥é¥ê¥Ã¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢Åö»þ¤Î·Ý½ÑÍÍ¼°¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë·úÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤È·úÃÛ¤Î¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³´ü¤Ø¤Î»¿Èþ¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å¸Í÷²ñ¤Ï4¾Ï¹½À®¤Ç¡¢Âè1¾Ï¡Ö¥¢¡¼¥ë¡¦¥Æ゙¥³¤ÎË¨²ê¡×¤Æ゙¤Ï¡¢¥¢¡¼¥ë¡¦¥Æ゙¥³ÇîÍ÷²ñ¤Ç¤Î¥¯゙¥é¥ó¥Õ゚¥ê¼õ¾ÞºîÉÊ¤ò´Þ¤à¡¢ 1920Ç¯Âå¤òÃæ¿´¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¥Ï¥¤¥·゙¥å¥¨¥ê¡¼¤Î¿ô¡¹¤òÅ¸¼¨¡£Âè2¾Ï¡ÖÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¡×¤Ï¡¢¥¿゙¥¤¥ä¥â¥ó¥È゙¤ä¥Õ゚¥é¥Á¥Ê¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¡¢1920Ç¯Âå°Ê¹ß¥á¥¾¥ó¤¬ÄÉ¤¤µá¤á¤¿Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÂ¤·ÁÅªÃµµæ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Âè3¾Ï¡Ö¥â¥À¥Ë¥º¥à¤Èµ¡Ç½À¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñÅª¤Ê¥â¥À¥Ë¥º¥à¤Ø¤ÎÄ¬Î®¤«¤é¡¢Ãê¾ÝÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´ö²¿³ØÅªÂ¤·Á¤Èµ¡Ç½À¤òÈ÷¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡£Âè4¾Ï¡Ö¥µ¥¦゙¥©¥¢¥Õ¥§¡¼¥ë¤«゙ËÂ¤¯゙Äí¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¡×¤ä¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÊÑ·Á²ÄÇ½À¡Ë¡×¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ö¥¹¥È¡¼¥ó¡¦¥¹¥«¥ë¥×¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½Âå¤Þ¤Æ゙·Ñ¾µ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¾¢¤Îµ»¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬Â·¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ï¥ó¥Ö¥é¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢¥á¥½゙¥ó¤«゙°¦¤¹¤ëÁð²Ö¤äÆ°Êª¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
◾️±Ê±ó¤Ê¤ë½Ö´Ö¡¡¥ô¥¡¥ó ¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë - ¥Ï¥¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤¬¸ì¤ë¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ç¥³
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔÄí±àÈþ½Ñ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÇò¶âÂæ5-21-9
³«´Û»þ´Ö¡§10:00¡Á18:00¡ÊÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
¢¨11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÌë´Ö³«´Û¤Î¤¿¤á20:00¤Þ¤Ç³«´Û¡ÊÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ´ÛÆü¡§Ëè½µ·îÍËÆü¤ª¤è¤ÓÇ¯ËöÇ¯»Ï¡Ê2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡Ë
¢¨½ËÆü¤Î·îÍËÆü¡Ê10·î13Æü¡¢11·î3Æü¡¢24Æü¡¢1·î12Æü¡Ë¤Ï³«´Û¡¢ÍâÆü¤Î²ÐÍËÆü¡Ê10·î14Æü¡¢11·î4Æü¡¢25Æü¡¢1·î13Æü¡Ë¤ÏµÙ´Û