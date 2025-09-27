週間ランキング【約定回数 増加率】 (9月26日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,309銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <7037> テノ．ＨＤ 東証Ｓ 263倍 ( 3,683) 875 ( +33.2 )
２. <9171> 栗林船 東証Ｓ 110倍 ( 2,194) 1530 ( +34.2 )
３. <4814> ネクスウェア 東証Ｓ 85.6倍 ( 4,450) 193 ( +19.9 ) 人工知能関連
４. <334A> ＶＰＪ 東証Ｇ 42.1倍 ( 926) 2442 ( +51.2 )
５. <3652> ＤＭＰ 東証Ｇ 42.0倍 ( 5,163) 2427 ( +8.7 ) 半導体関連
６. <4020> ビートレンド 東証Ｇ 30.8倍 ( 185) 819 ( +9.9 )
７. <4576> ＤＷＴＩ 東証Ｇ 29.3倍 (10,001) 146 ( +36.4 )
８. <7985> ネポン 東証Ｓ 26.7倍 ( 160) 2050 ( +37.8 )
９. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 東証Ｅ 20.8倍 ( 2,038) 4786 ( +36.5 )
10. <7093> アディッシュ 東証Ｇ 18.2倍 ( 1,690) 663 ( +5.9 ) サイバーセキュリティ関連
11. <175A> ウィルスマ 東証Ｇ 17.6倍 ( 1,514) 1260 ( +0.6 ) 人工知能関連
12. <7524> マルシェ 東証Ｓ 14.6倍 ( 205) 201 ( +1.0 )
13. <2628> ｉＦＥ科創板 東証Ｅ 13.2倍 ( 3,262) 3653 ( +31.6 )
14. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 12.1倍 ( 328) 304 ( +13.4 ) 半導体関連
15. <9941> 太洋物産 東証Ｓ 10.7倍 ( 290) 832 ( -17.3 )
16. <9976> セキチュー 東証Ｓ 10.0倍 ( 239) 1114 ( +9.0 )
17. <2530> ＭＸ中国株投 東証Ｅ 9.8倍 ( 719) 17240 ( +6.2 )
18. <4896> ケイファーマ 東証Ｇ 9.2倍 ( 1,700) 763 ( +12.9 )
19. <3121> マーチャント 東証Ｓ 8.8倍 ( 1,193) 275 ( +0.7 ) 仮想通貨関連
20. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ 8.4倍 ( 3,898) 454 ( +62.1 ) 人工知能関連
21. <4937> ワクー 東証Ｇ 8.3倍 ( 275) 1383 ( +24.3 )
22. <5915> 駒井ハルテク 東証Ｓ 7.3倍 ( 283) 1840 ( +11.8 )
23. <3933> チエル 東証Ｓ 6.9倍 ( 338) 693 ( +5.3 ) サイバーセキュリティ関連
24. <3624> アクセルＭ 東証Ｇ 6.3倍 ( 1,608) 113 ( 0.0 )
25. <8254> さいか屋 東証Ｓ 6.3倍 ( 2,276) 498 ( -6.9 )
26. <313A> ｉＳＳＴ２０ 東証Ｅ 5.9倍 ( 660) 221.7 ( +1.4 )
27. <7068> ＦフォースＧ 東証Ｇ 5.8倍 ( 941) 650 ( +14.0 )
28. <2553> Ｏｎｅ中国５ 東証Ｅ 5.8倍 ( 6,851) 2363.5 ( +11.2 )
29. <9284> カナディアン 東証IF 5.7倍 ( 494) 96800 ( +8.0 )
30. <148A> ハッチワーク 東証Ｇ 5.6倍 ( 341) 2946 ( +17.4 )
31. <304A> フォルシア 東証Ｇ 5.5倍 ( 88) 2485 ( +10.6 ) 人工知能関連
32. <1309> 野村上証５０ 東証Ｅ 5.3倍 ( 230) 52600 ( +7.8 )
33. <7817> パラベッド 東証Ｐ 5.3倍 ( 1,620) 3650 ( +36.0 )
34. <4918> アイビー 東証Ｓ 4.9倍 ( 246) 363 ( +7.4 )
35. <190A> コーディア 東証Ｇ 4.7倍 ( 1,104) 139 ( -5.4 )
36. <412A> 野村台湾テク 東証Ｅ 4.7倍 ( 1,738) 1999 ( -22.5 )
37. <3723> ファルコム 東証Ｇ 4.5倍 ( 358) 1529 ( -1.7 )
38. <7256> 河西工 東証Ｓ 4.4倍 ( 322) 86 ( -14.9 )
39. <8065> 佐藤商 東証Ｐ 4.3倍 ( 306) 1947 ( +12.7 )
40. <3321> ミタチ産業 東証Ｓ 4.2倍 ( 692) 1568 ( +12.3 ) 半導体関連
41. <6070> キャリアＬ 東証Ｐ 4.2倍 ( 594) 2664 ( +11.4 )
42. <6181> タメニー 東証Ｇ 4.2倍 ( 208) 117 ( -4.1 )
43. <7638> ＮＥＷＡＲＴ 東証Ｓ 4.1倍 ( 161) 1490 ( -1.8 )
44. <4889> レナ 東証Ｇ 4.1倍 ( 5,418) 1804 ( -10.4 ) 人工知能関連
45. <5570> ジェノバ 東証Ｇ 4.1倍 ( 312) 817 ( +3.9 ) ドローン関連
46. <6730> アクセル 東証Ｓ 4.0倍 ( 534) 1326 ( +9.1 ) 半導体関連
47. <6560> ＬＴＳ 東証Ｐ 3.9倍 ( 590) 2452 ( +16.0 ) 人工知能関連
48. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ 3.8倍 ( 328) 435 ( +15.7 )
49. <1541> 純プラ信託 東証Ｅ 3.8倍 ( 4,625) 7772 ( +26.3 )
50. <8848> レオパレス 東証Ｐ 3.8倍 ( 2,568) 721 ( -0.3 ) JPX日経400採用
株探ニュース