　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,309銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <7037> テノ．ＨＤ　　東証Ｓ　　263倍 ( 3,683) 　　875　( +33.2 )　
２. <9171> 栗林船　　　　東証Ｓ　　110倍 ( 2,194)　　1530　( +34.2 )　
３. <4814> ネクスウェア　東証Ｓ 　85.6倍 ( 4,450) 　　193　( +19.9 )　 人工知能関連
４. <334A> ＶＰＪ　　　　東証Ｇ 　42.1倍 ( 　926)　　2442　( +51.2 )　
５. <3652> ＤＭＰ　　　　東証Ｇ 　42.0倍 ( 5,163)　　2427　(　+8.7 )　 半導体関連
６. <4020> ビートレンド　東証Ｇ 　30.8倍 ( 　185) 　　819　(　+9.9 )　
７. <4576> ＤＷＴＩ　　　東証Ｇ 　29.3倍 (10,001) 　　146　( +36.4 )　
８. <7985> ネポン　　　　東証Ｓ 　26.7倍 ( 　160)　　2050　( +37.8 )　
９. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　東証Ｅ 　20.8倍 ( 2,038)　　4786　( +36.5 )　
10. <7093> アディッシュ　東証Ｇ 　18.2倍 ( 1,690) 　　663　(　+5.9 )　 サイバーセキュリティ関連
11. <175A> ウィルスマ　　東証Ｇ 　17.6倍 ( 1,514)　　1260　(　+0.6 )　 人工知能関連
12. <7524> マルシェ　　　東証Ｓ 　14.6倍 ( 　205) 　　201　(　+1.0 )　
13. <2628> ｉＦＥ科創板　東証Ｅ 　13.2倍 ( 3,262)　　3653　( +31.6 )　
14. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　12.1倍 ( 　328) 　　304　( +13.4 )　 半導体関連
15. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ 　10.7倍 ( 　290) 　　832　( -17.3 )　
16. <9976> セキチュー　　東証Ｓ 　10.0倍 ( 　239)　　1114　(　+9.0 )　
17. <2530> ＭＸ中国株投　東証Ｅ　　9.8倍 ( 　719) 　17240　(　+6.2 )　
18. <4896> ケイファーマ　東証Ｇ　　9.2倍 ( 1,700) 　　763　( +12.9 )　
19. <3121> マーチャント　東証Ｓ　　8.8倍 ( 1,193) 　　275　(　+0.7 )　 仮想通貨関連
20. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ　　8.4倍 ( 3,898) 　　454　( +62.1 )　 人工知能関連
21. <4937> ワクー　　　　東証Ｇ　　8.3倍 ( 　275)　　1383　( +24.3 )　
22. <5915> 駒井ハルテク　東証Ｓ　　7.3倍 ( 　283)　　1840　( +11.8 )　
23. <3933> チエル　　　　東証Ｓ　　6.9倍 ( 　338) 　　693　(　+5.3 )　 サイバーセキュリティ関連
24. <3624> アクセルＭ　　東証Ｇ　　6.3倍 ( 1,608) 　　113　(　 0.0 )　
25. <8254> さいか屋　　　東証Ｓ　　6.3倍 ( 2,276) 　　498　(　-6.9 )　
26. <313A> ｉＳＳＴ２０　東証Ｅ　　5.9倍 ( 　660) 　221.7　(　+1.4 )　
27. <7068> ＦフォースＧ　東証Ｇ　　5.8倍 ( 　941) 　　650　( +14.0 )　
28. <2553> Ｏｎｅ中国５　東証Ｅ　　5.8倍 ( 6,851)　2363.5　( +11.2 )　
29. <9284> カナディアン　東証IF　　5.7倍 ( 　494) 　96800　(　+8.0 )　
30. <148A> ハッチワーク　東証Ｇ　　5.6倍 ( 　341)　　2946　( +17.4 )　
31. <304A> フォルシア　　東証Ｇ　　5.5倍 (　　88)　　2485　( +10.6 )　 人工知能関連
32. <1309> 野村上証５０　東証Ｅ　　5.3倍 ( 　230) 　52600　(　+7.8 )　
33. <7817> パラベッド　　東証Ｐ　　5.3倍 ( 1,620)　　3650　( +36.0 )　
34. <4918> アイビー　　　東証Ｓ　　4.9倍 ( 　246) 　　363　(　+7.4 )　
35. <190A> コーディア　　東証Ｇ　　4.7倍 ( 1,104) 　　139　(　-5.4 )　
36. <412A> 野村台湾テク　東証Ｅ　　4.7倍 ( 1,738)　　1999　( -22.5 )　
37. <3723> ファルコム　　東証Ｇ　　4.5倍 ( 　358)　　1529　(　-1.7 )　
38. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ　　4.4倍 ( 　322)　　　86　( -14.9 )　
39. <8065> 佐藤商　　　　東証Ｐ　　4.3倍 ( 　306)　　1947　( +12.7 )　
40. <3321> ミタチ産業　　東証Ｓ　　4.2倍 ( 　692)　　1568　( +12.3 )　 半導体関連
41. <6070> キャリアＬ　　東証Ｐ　　4.2倍 ( 　594)　　2664　( +11.4 )　
42. <6181> タメニー　　　東証Ｇ　　4.2倍 ( 　208) 　　117　(　-4.1 )　
43. <7638> ＮＥＷＡＲＴ　東証Ｓ　　4.1倍 ( 　161)　　1490　(　-1.8 )　
44. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ　　4.1倍 ( 5,418)　　1804　( -10.4 )　 人工知能関連
45. <5570> ジェノバ　　　東証Ｇ　　4.1倍 ( 　312) 　　817　(　+3.9 )　 ドローン関連
46. <6730> アクセル　　　東証Ｓ　　4.0倍 ( 　534)　　1326　(　+9.1 )　 半導体関連
47. <6560> ＬＴＳ　　　　東証Ｐ　　3.9倍 ( 　590)　　2452　( +16.0 )　 人工知能関連
48. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ　　3.8倍 ( 　328) 　　435　( +15.7 )　
49. <1541> 純プラ信託　　東証Ｅ　　3.8倍 ( 4,625)　　7772　( +26.3 )　
50. <8848> レオパレス　　東証Ｐ　　3.8倍 ( 2,568) 　　721　(　-0.3 )　 JPX日経400採用

株探ニュース