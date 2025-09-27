

●今週の業種別騰落率ランキング



※9月26日終値の9月19日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 25 業種 値下がり： 8 業種

東証プライム：1613銘柄 値上がり：1220 銘柄 値下がり： 374 銘柄 変わらず他： 19 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 鉱業(0252) +6.13 日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605> 、石油資源 <1662>

２. 石油・石炭(0259) +4.25 日本コークス <3315> 、ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019>

３. 非鉄金属(0263) +3.54 住友鉱 <5713> 、ＪＸ金属 <5016> 、三菱マ <5711>

４. 銀行業(0278) +3.30 千葉興 <8337> 、群馬銀 <8334> 、福井銀 <8362>

５. 水産・農林業(0251) +2.30 ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、ユキグニ <1375>

６. 食料品(0254) +2.02 ピックルス <2935> 、わらべ日洋 <2918> 、寿スピリッツ <2222>

７. 輸送用機器(0267) +1.98 シマノ <7309> 、日車両 <7102> 、ブレーキ <7238>

８. パルプ・紙(0256) +1.87 特種東海 <3708> 、トーモク <3946> 、レンゴー <3941>

９. 機械(0265) +1.85 ＩＨＩ <7013> 、トヨカネツ <6369> 、タツモ <6266>

10. 化学(0257) +1.82 メック <4971> 、デクセリ <4980> 、アキレス <5142>

11. 不動産業(0282) +1.70 グロバルＬＭ <3486> 、日神ＧＨＤ <8881> 、イノベＨＤ <3484>

12. その他製品(0269) +1.68 パラベッド <7817> 、ミズノ <8022> 、タカラトミー <7867>

13. その他金融業(0281) +1.66 日本取引所 <8697> 、イー・ギャラ <8771> 、クレセゾン <8253>

14. 電気・ガス(0270) +1.47 沖縄電 <9511> 、北ガス <9534> 、邦ガス <9533>

15. 陸運業(0271) +1.36 名鉄 <9048> 、西鉄 <9031> 、サカイ引越 <9039>

16. 電気機器(0266) +1.36 メガチップス <6875> 、古野電 <6814> 、村田製 <6981>

17. 証券・商品(0279) +1.32 東海東京 <8616> 、野村 <8604> 、スパークス <8739>

18. サービス業(0283) +1.11 ＬＴＳ <6560> 、コプロＨＤ <7059> 、キャリアＬ <6070>

19. 卸売業(0276) +1.09 ハピネット <7552> 、佐藤商 <8065> 、西華産 <8061>

20. 小売業(0277) +1.04 高島屋 <8233> 、サーラ <2734> 、ヤオコー <8279>

21. 建設業(0253) +0.92 テスＨＤ <5074> 、高松グループ <1762> 、福田組 <1899>

22. 繊維製品(0255) +0.69 東洋紡 <3101> 、帝繊維 <3302> 、ニッケ <3201>

23. 倉庫・運輸(0274) +0.69 エーアイテイ <9381> 、中央倉 <9319> 、安田倉 <9324>

24. 空運業(0273) +0.64 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

25. 情報・通信業(0275) +0.14 リンクユーＧ <4446> 、ファインデ <3649> 、ＮＳＤ <9759>

26. ガラス・土石(0261) -0.04 ＭＡＲＵＷＡ <5344> 、日東紡 <3110> 、日ヒュム <5262>

27. 保険業(0280) -0.34 アニコムＨＤ <8715> 、ライフネット <7157> 、ＳＯＭＰＯ <8630>

28. 精密機器(0268) -0.42 ニコン <7731> 、朝日インテク <7747> 、Ｖテク <7717>

29. ゴム製品(0260) -0.51 浜ゴム <5101> 、オカモト <5122> 、ブリヂストン <5108>

30. 金属製品(0264) -0.54 ＲＳテクノ <3445> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、三和ＨＤ <5929>

31. 鉄鋼(0262) -0.89 日本製鉄 <5401> 、東京製鉄 <5423> 、大和工 <5444>

32. 海運業(0272) -1.82 ユナイテド海 <9110> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

33. 医薬品(0258) -3.12 中外薬 <4519> 、第一三共 <4568> 、大塚ＨＤ <4578>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



株探ニュース

