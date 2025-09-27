週間ランキング【値下がり率】 (9月26日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※9月26日終値の9月19日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4265> ＩＧＳ 東証Ｇ -41.9 390 人工知能関連
２. <5721> Ｓサイエンス 東証Ｓ -32.4 196 仮想通貨関連
３. <4833> Ｄｅｆコン 東証Ｇ -29.5 122 5億円分の暗号資産イーサリアム取得も利益確定売り
４. <2334> イオレ 東証Ｇ -24.6 4295 仮想通貨関連
５. <3323> レカム 東証Ｓ -23.3 125 人工知能関連
６. <412A> 野村台湾テク 東証Ｅ -22.5 1999
７. <1844> 大盛工業 東証Ｓ -21.4 861 下水道関連
８. <4316> ビーマップ 東証Ｇ -18.8 1150 ドローン関連
９. <7711> 助川電気 東証Ｓ -17.4 4780 半導体製造装置関連
10. <9941> 太洋物産 東証Ｓ -17.3 832 株主優待を廃止へ
11. <4596> 窪田製薬ＨＤ 東証Ｇ -16.9 64 人工知能関連
12. <4464> ソフト９９ 東証Ｓ -16.9 3380 エフィッシモによるＴＯＢに反対を表明
13. <5075> アップコン 名証Ｎ -16.4 3870
14. <9553> マイクロアド 東証Ｇ -15.9 480 人工知能関連
15. <6228> ＪＥＴ 東証Ｓ -15.5 863 半導体製造装置関連
16. <9399> ビート 東証Ｓ -15.3 1046 仮想通貨関連
17. <1382> ホーブ 東証Ｓ -15.1 2477
18. <3350> メタプラ 東証Ｓ -15.0 517 仮想通貨関連
19. <7256> 河西工 東証Ｓ -14.9 86 有報提出遅延で東証が監理銘柄（確認中）に指定
20. <6740> Ｊディスプレ 東証Ｐ -14.8 23
21. <338A> ゼンムテック 東証Ｇ -14.4 5650 サイバーセキュリティ関連
22. <7640> トップカルチ 東証Ｓ -14.2 194
23. <3266> ファンクリＧ 東証Ｓ -14.0 98
24. <219A> ハートシード 東証Ｇ -14.0 3155
25. <3856> Ａバランス 東証Ｓ -13.9 1013
26. <1711> ＳＤＳＨＤ 東証Ｓ -13.8 274
27. <4499> スピー 東証Ｓ -13.5 2132 仮想通貨関連
28. <9610> ウィルソンＷ 東証Ｓ -12.8 164
29. <2122> インタスペス 東証Ｓ -12.6 1223
30. <9241> ＦＬネット 東証Ｇ -12.5 2436 『まるまるおまかせプラン』伸び鈍化で２５年８月期業績は計画下振れ
31. <7138> ＴＯＲＩＣＯ 東証Ｇ -12.4 218 仮想通貨関連
32. <6177> アップバンク 東証Ｇ -12.4 169 仮想通貨関連
33. <2700> 木徳神糧 東証Ｓ -12.1 4650
34. <3935> エディア 東証Ｓ -12.1 1098
35. <7072> インテＭ 東証Ｇ -12.1 1491 生成AI関連
36. <6417> ＳＡＮＫＹＯ 東証Ｐ -12.0 2583 新規種の稼働効果限定的として国内証券が格下げ
37. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -11.8 455 人工知能関連
38. <2134> 北浜ＣＰ 東証Ｓ -11.8 45
39. <6203> 豊和工 東証Ｓ -11.4 1219 ｆｕｎｄｎｏｔｅの全株売却が判明
40. <6324> ハーモニック 東証Ｓ -11.2 2690 半導体製造装置関連
41. <6574> コンヴァノ 東証Ｇ -11.2 215 仮想通貨関連
42. <4180> Ａｐｐｉｅｒ 東証Ｐ -11.1 1511 人工知能関連
43. <5131> リンカーズ 東証Ｇ -10.9 180 人工知能関連
44. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ -10.8 678
45. <7360> オンデック 東証Ｇ -10.7 954
46. <7615> 京都友禅ＨＤ 東証Ｓ -10.6 169
47. <2673> 夢みつけ隊 東証Ｓ -10.6 203
48. <3825> リミックス 東証Ｓ -10.6 322 仮想通貨関連
49. <5535> ミガロＨＤ 東証Ｐ -10.5 815
50. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ -10.5 778 農林水産省の一般競争入札業務を落札
株探ニュース