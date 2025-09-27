　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※9月26日終値の9月19日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4265> ＩＧＳ　　　　東証Ｇ　　-41.9 　　390　 人工知能関連
２. <5721> Ｓサイエンス　東証Ｓ　　-32.4 　　196　 仮想通貨関連
３. <4833> Ｄｅｆコン　　東証Ｇ　　-29.5 　　122　 5億円分の暗号資産イーサリアム取得も利益確定売り
４. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ　　-24.6　　4295　 仮想通貨関連
５. <3323> レカム　　　　東証Ｓ　　-23.3 　　125　 人工知能関連
６. <412A> 野村台湾テク　東証Ｅ　　-22.5　　1999　
７. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ　　-21.4 　　861　 下水道関連
８. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ　　-18.8　　1150　 ドローン関連
９. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　-17.4　　4780　 半導体製造装置関連
10. <9941> 太洋物産　　　東証Ｓ　　-17.3 　　832　 株主優待を廃止へ
11. <4596> 窪田製薬ＨＤ　東証Ｇ　　-16.9　　　64　 人工知能関連
12. <4464> ソフト９９　　東証Ｓ　　-16.9　　3380　 エフィッシモによるＴＯＢに反対を表明
13. <5075> アップコン　　名証Ｎ　　-16.4　　3870　
14. <9553> マイクロアド　東証Ｇ　　-15.9 　　480　 人工知能関連
15. <6228> ＪＥＴ　　　　東証Ｓ　　-15.5 　　863　 半導体製造装置関連
16. <9399> ビート　　　　東証Ｓ　　-15.3　　1046　 仮想通貨関連
17. <1382> ホーブ　　　　東証Ｓ　　-15.1　　2477　
18. <3350> メタプラ　　　東証Ｓ　　-15.0 　　517　 仮想通貨関連
19. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ　　-14.9　　　86　 有報提出遅延で東証が監理銘柄（確認中）に指定
20. <6740> Ｊディスプレ　東証Ｐ　　-14.8　　　23　
21. <338A> ゼンムテック　東証Ｇ　　-14.4　　5650　 サイバーセキュリティ関連
22. <7640> トップカルチ　東証Ｓ　　-14.2 　　194　
23. <3266> ファンクリＧ　東証Ｓ　　-14.0　　　98　
24. <219A> ハートシード　東証Ｇ　　-14.0　　3155　
25. <3856> Ａバランス　　東証Ｓ　　-13.9　　1013　
26. <1711> ＳＤＳＨＤ　　東証Ｓ　　-13.8 　　274　
27. <4499> スピー　　　　東証Ｓ　　-13.5　　2132　 仮想通貨関連
28. <9610> ウィルソンＷ　東証Ｓ　　-12.8 　　164　
29. <2122> インタスペス　東証Ｓ　　-12.6　　1223　
30. <9241> ＦＬネット　　東証Ｇ　　-12.5　　2436　 『まるまるおまかせプラン』伸び鈍化で２５年８月期業績は計画下振れ
31. <7138> ＴＯＲＩＣＯ　東証Ｇ　　-12.4 　　218　 仮想通貨関連
32. <6177> アップバンク　東証Ｇ　　-12.4 　　169　 仮想通貨関連
33. <2700> 木徳神糧　　　東証Ｓ　　-12.1　　4650　
34. <3935> エディア　　　東証Ｓ　　-12.1　　1098　
35. <7072> インテＭ　　　東証Ｇ　　-12.1　　1491　 生成AI関連
36. <6417> ＳＡＮＫＹＯ　東証Ｐ　　-12.0　　2583　 新規種の稼働効果限定的として国内証券が格下げ
37. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ　　-11.8 　　455　 人工知能関連
38. <2134> 北浜ＣＰ　　　東証Ｓ　　-11.8　　　45　
39. <6203> 豊和工　　　　東証Ｓ　　-11.4　　1219　 ｆｕｎｄｎｏｔｅの全株売却が判明
40. <6324> ハーモニック　東証Ｓ　　-11.2　　2690　 半導体製造装置関連
41. <6574> コンヴァノ　　東証Ｇ　　-11.2 　　215　 仮想通貨関連
42. <4180> Ａｐｐｉｅｒ　東証Ｐ　　-11.1　　1511　 人工知能関連
43. <5131> リンカーズ　　東証Ｇ　　-10.9 　　180　 人工知能関連
44. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ　　-10.8 　　678　
45. <7360> オンデック　　東証Ｇ　　-10.7 　　954　
46. <7615> 京都友禅ＨＤ　東証Ｓ　　-10.6 　　169　
47. <2673> 夢みつけ隊　　東証Ｓ　　-10.6 　　203　
48. <3825> リミックス　　東証Ｓ　　-10.6 　　322　 仮想通貨関連
49. <5535> ミガロＨＤ　　東証Ｐ　　-10.5 　　815　
50. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ　　-10.5 　　778　 農林水産省の一般競争入札業務を落札

株探ニュース