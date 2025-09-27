週間ランキング【値上がり率】 (9月26日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※9月26日終値の9月19日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4586> メドレックス 東証Ｇ 86.2 175 ＤＷＴＩとの共同開発品で米承認
２. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ 62.1 454 人工知能関連
３. <334A> ＶＰＪ 東証Ｇ 51.2 2442
４. <9082> 大和自 東証Ｓ 50.5 2385 自民総裁選で小泉氏に注目集まりライドシェア関連株に資金
５. <7985> ネポン 東証Ｓ 37.8 2050
６. <2629> ｉＦＥＧＢＡ 東証Ｅ 36.5 4786
７. <4576> ＤＷＴＩ 東証Ｇ 36.4 146
８. <7817> パラベッド 東証Ｐ 36.0 3650 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き
９. <9171> 栗林船 東証Ｓ 34.2 1530 投資有価証券売却で今期最終利益は一転過去最高の見通しに
10. <7037> テノ．ＨＤ 東証Ｓ 33.2 875 配当増額と株主優待導入を好感
11. <2628> ｉＦＥ科創板 東証Ｅ 31.6 3653
12. <3905> データセク 東証Ｇ 30.2 2747 最近の急落の反動で買い戻し、AIデータセンターへの期待も
13. <1541> 純プラ信託 東証Ｅ 26.3 7772
14. <4937> ワクー 東証Ｇ 24.3 1383
15. <5729> 日精鉱 東証Ｓ 23.7 14200 アンチモン価格急騰で収益予想と配当の大幅増額がサプライズに
16. <9476> 中央経済ＨＤ 東証Ｓ 20.7 870
17. <5256> フュージック 東証Ｇ 20.5 3135 『九州宇宙ビジネスキャラバン２０２５鹿児島』に協賛
18. <4814> ネクスウェア 東証Ｓ 19.9 193 自動自律型ドローン点検技術の実地検証を開始
19. <4446> リンクユーＧ 東証Ｐ 18.0 466 米クランチロール社と提携し『クランチロール・マンガ』開始へ
20. <2158> フロンテオ 東証Ｇ 17.5 1069 来月開催の米創薬国際展示会に初出展
21. <148A> ハッチワーク 東証Ｇ 17.4 2946
22. <7692> Ｅインフィニ 東証Ｓ 16.8 132 医療関連オプションサービス『ＣｕｒｅＬｉｎｋ』を開始
23. <6560> ＬＴＳ 東証Ｐ 16.0 2452 人工知能関連
24. <7455> パリミキＨＤ 東証Ｓ 15.7 435
25. <205A> ロゴスＨＤ 東証Ｇ 15.5 1618 グループ会社が栃木県日光市と連携協定締結
26. <5287> イトヨーギョ 東証Ｓ 15.1 1525 東京都が宅地開発で電柱新設を原則禁止の方針と報じられる
27. <1674> ＷＴプラチナ 東証Ｅ 15.1 21505
28. <7552> ハピネット 東証Ｐ 14.8 7120 ４～９月期上方修正
29. <5592> くすりの窓口 東証Ｇ 14.8 4590
30. <9213> セイファート 東証Ｓ 14.7 1191
31. <9709> ＮＣＳ＆Ａ 東証Ｓ 14.5 1718 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
32. <6267> ゼネラルパ 東証Ｓ 14.1 3880
33. <7068> ＦフォースＧ 東証Ｇ 14.0 650 ６～８月期好決算を評価
34. <7066> ピアズ 東証Ｇ 14.0 772 ドコモから金融向けＡＩシステム開発を受託
35. <3997> Ｔワークス 東証Ｓ 13.9 3610 人工知能関連
36. <4971> メック 東証Ｐ 13.7 3945 ＡＩサーバー向け金属表面処理剤にスポットライト
37. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 13.4 304 半導体関連
38. <7059> コプロＨＤ 東証Ｐ 13.2 2345
39. <4495> ｉ３ 東証Ｇ 13.0 2693 サイバーセキュリティ関連
40. <5074> テスＨＤ 東証Ｐ 13.0 435 系統用蓄電所のＥＰＣ大口受注が刺激材料に
41. <4896> ケイファーマ 東証Ｇ 12.9 763 ＡＬＳ治療薬の臨床試験進捗を好材料視
42. <8065> 佐藤商 東証Ｐ 12.7 1947
43. <2970> グッドライフ 東証Ｓ 12.7 4215
44. <5713> 住友鉱 東証Ｐ 12.6 4673 米フリーポートの不可抗力条項発動で銅先物相場が急上昇
45. <7777> ３ＤＭ 東証Ｇ 12.5 343
46. <4442> バルテスＨＤ 東証Ｇ 12.3 483 サイバーセキュリティ関連
47. <3321> ミタチ産業 東証Ｓ 12.3 1568 自動車向けやＥＭＳ受注堅調で今期は一転最終増益を計画
48. <4069> ブルーミーム 東証Ｇ 12.2 2307 情報技術開発が筆頭株主へ、業務提携に向け覚書
49. <7527> システムソフ 東証Ｓ 11.9 75 オルツ傘下企業２社を子会社化へ
50. <1675> ＷＴパラジ 東証Ｅ 11.8 17345
株探ニュース