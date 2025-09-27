　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※9月26日終値の9月19日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,309銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4586> メドレックス　東証Ｇ 　　86.2 　　175　 ＤＷＴＩとの共同開発品で米承認
２. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ 　　62.1 　　454　 人工知能関連
３. <334A> ＶＰＪ　　　　東証Ｇ 　　51.2　　2442　
４. <9082> 大和自　　　　東証Ｓ 　　50.5　　2385　 自民総裁選で小泉氏に注目集まりライドシェア関連株に資金
５. <7985> ネポン　　　　東証Ｓ 　　37.8　　2050　
６. <2629> ｉＦＥＧＢＡ　東証Ｅ 　　36.5　　4786　
７. <4576> ＤＷＴＩ　　　東証Ｇ 　　36.4 　　146　
８. <7817> パラベッド　　東証Ｐ 　　36.0　　3650　 ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格にサヤ寄せの動き
９. <9171> 栗林船　　　　東証Ｓ 　　34.2　　1530　 投資有価証券売却で今期最終利益は一転過去最高の見通しに
10. <7037> テノ．ＨＤ　　東証Ｓ 　　33.2 　　875　 配当増額と株主優待導入を好感
11. <2628> ｉＦＥ科創板　東証Ｅ 　　31.6　　3653　
12. <3905> データセク　　東証Ｇ 　　30.2　　2747　 最近の急落の反動で買い戻し、AIデータセンターへの期待も
13. <1541> 純プラ信託　　東証Ｅ 　　26.3　　7772　
14. <4937> ワクー　　　　東証Ｇ 　　24.3　　1383　
15. <5729> 日精鉱　　　　東証Ｓ 　　23.7 　14200　 アンチモン価格急騰で収益予想と配当の大幅増額がサプライズに
16. <9476> 中央経済ＨＤ　東証Ｓ 　　20.7 　　870　
17. <5256> フュージック　東証Ｇ 　　20.5　　3135　 『九州宇宙ビジネスキャラバン２０２５鹿児島』に協賛
18. <4814> ネクスウェア　東証Ｓ 　　19.9 　　193　 自動自律型ドローン点検技術の実地検証を開始
19. <4446> リンクユーＧ　東証Ｐ 　　18.0 　　466　 米クランチロール社と提携し『クランチロール・マンガ』開始へ
20. <2158> フロンテオ　　東証Ｇ 　　17.5　　1069　 来月開催の米創薬国際展示会に初出展
21. <148A> ハッチワーク　東証Ｇ 　　17.4　　2946　
22. <7692> Ｅインフィニ　東証Ｓ 　　16.8 　　132　 医療関連オプションサービス『ＣｕｒｅＬｉｎｋ』を開始
23. <6560> ＬＴＳ　　　　東証Ｐ 　　16.0　　2452　 人工知能関連
24. <7455> パリミキＨＤ　東証Ｓ 　　15.7 　　435　
25. <205A> ロゴスＨＤ　　東証Ｇ 　　15.5　　1618　 グループ会社が栃木県日光市と連携協定締結
26. <5287> イトヨーギョ　東証Ｓ 　　15.1　　1525　 東京都が宅地開発で電柱新設を原則禁止の方針と報じられる
27. <1674> ＷＴプラチナ　東証Ｅ 　　15.1 　21505　
28. <7552> ハピネット　　東証Ｐ 　　14.8　　7120　 ４～９月期上方修正
29. <5592> くすりの窓口　東証Ｇ 　　14.8　　4590　
30. <9213> セイファート　東証Ｓ 　　14.7　　1191　
31. <9709> ＮＣＳ＆Ａ　　東証Ｓ 　　14.5　　1718　 ２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正
32. <6267> ゼネラルパ　　東証Ｓ 　　14.1　　3880　
33. <7068> ＦフォースＧ　東証Ｇ 　　14.0 　　650　 ６～８月期好決算を評価
34. <7066> ピアズ　　　　東証Ｇ 　　14.0 　　772　 ドコモから金融向けＡＩシステム開発を受託
35. <3997> Ｔワークス　　東証Ｓ 　　13.9　　3610　 人工知能関連
36. <4971> メック　　　　東証Ｐ 　　13.7　　3945　 ＡＩサーバー向け金属表面処理剤にスポットライト
37. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　13.4 　　304　 半導体関連
38. <7059> コプロＨＤ　　東証Ｐ 　　13.2　　2345　
39. <4495> ｉ３　　　　　東証Ｇ 　　13.0　　2693　 サイバーセキュリティ関連
40. <5074> テスＨＤ　　　東証Ｐ 　　13.0 　　435　 系統用蓄電所のＥＰＣ大口受注が刺激材料に
41. <4896> ケイファーマ　東証Ｇ 　　12.9 　　763　 ＡＬＳ治療薬の臨床試験進捗を好材料視
42. <8065> 佐藤商　　　　東証Ｐ 　　12.7　　1947　
43. <2970> グッドライフ　東証Ｓ 　　12.7　　4215　
44. <5713> 住友鉱　　　　東証Ｐ 　　12.6　　4673　 米フリーポートの不可抗力条項発動で銅先物相場が急上昇
45. <7777> ３ＤＭ　　　　東証Ｇ 　　12.5 　　343　
46. <4442> バルテスＨＤ　東証Ｇ 　　12.3 　　483　 サイバーセキュリティ関連
47. <3321> ミタチ産業　　東証Ｓ 　　12.3　　1568　 自動車向けやＥＭＳ受注堅調で今期は一転最終増益を計画
48. <4069> ブルーミーム　東証Ｇ 　　12.2　　2307　 情報技術開発が筆頭株主へ、業務提携に向け覚書
49. <7527> システムソフ　東証Ｓ 　　11.9　　　75　 オルツ傘下企業２社を子会社化へ
50. <1675> ＷＴパラジ　　東証Ｅ 　　11.8 　17345　

