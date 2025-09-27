最盛期に約213kmもある日本一の路面電車だった「都電」　いまもアスファルトの下にはレールが眠っている

1903（明治36）年に品川〜新橋間で開業した東京電車鉄道をルーツとする路面電車「都電（東京都電車）」。かつては約213kmもある路線網を誇ったが、現在では早稲田（新宿区）〜三ノ輪橋（荒川区）を結ぶ荒川線〔東京さくらトラム〕の12.2kmが存続するのみだ。1961（昭和36）年以降、順次廃線へと追い込まれた都電のレールは、撤去されることなく、その上からアスファルト舗装が施され、人々の記憶からは消え去られた。そんなレールの今を、追い求めることにしたい。

※トップ画像は、都電「芝浦線」の延長線上にあった都電の芝浦工場（車両工場）への出入庫線跡〔1969（昭和44）年廃止〕に遺された道路上に浮き出たレール。廃線時に道路へ埋められたものが、経年により姿をあらわしたものだ＝2024年9月20日、港区芝浦2丁目

昭和18年に都電が誕生、最盛期には1日約175万人が利用

東京都電車。通称「都電（とでん）」の歴史は、1880（明治13）年に設立した東京馬車鉄道にはじまる。のちに電化して東京”電車”鉄道となり、これに後発組の東京市街鉄道、東京電気鉄道が加わり、1909（明治42）年の3社合併により東京鉄道が誕生。1911（明治44）年に東京市（当時）が買収して「東京市電」となり、1943（昭和18）年の”都制化”によって「都電」は誕生した。

都電の最盛期となる1955（昭和30）年は、線路の総延長約213km、79路線・40系統に、1日約175万人が利用する日本一の路面電車だった。ところが、1962（昭和37）年になると国の施策である首都圏整備事業計画により、「東京と横浜の路面電車の撤去」が決定し、モータリゼーションや地下鉄の建設推進といった社会的影響を受け、都電は廃止への道を歩みはじめた。

1950（昭和25）年の「都電路線図」より。道路上にレールが遺る「芝浦線」は、1944（昭和19）年に旅客営業を休止して非営業線（出入庫線）になっているため、この路線図には記載がない＝資料所蔵／JLNA

勝鬨橋（かちどきばし／中央区）には、都電11系統（新宿駅前〜月島通八丁目）が行き来していた＝写真所蔵／JLNA

昭和38年から一部路線の廃止始まる、翌年には東京オリンピック

1967（昭和42）年になると、東京都の財政再建による「都電撤去計画」がはじまり、その第1次廃線として10路線（品川線、札ノ辻線、五反田線、八丁堀線、目黒線、霞町線、淡路町線、中目黒、蓬莱橋線、溜池線）が廃止された。すでに1963（昭和38）年からは、東京オリンピック（1964年開催）に向けた道路整備や地下鉄建設などを理由に、一部の路線では廃止がはじまっていた。

これ以後、1972（昭和47）年の第7次廃線までの間に64の路線が廃止され、残されたのは現在も唯一の都電として残る荒川線〔東京さくらトラム〕を形成する、27系統〔三ノ輪橋〜王子駅前〕と32系統〔荒川車庫前〜早稲田〕だけとなった。1974（昭和49）年になると、残った路線の廃止は見送られることになり、2系統あった路線は1系統1路線に統合され、「都電荒川線」という名称で運行されるに至った。

一部の車両でワンマン運転がはじまったころの都電荒川線。町屋駅前で＝1978（昭和53）年4月8日、荒川区荒川

埋められたレール、「特例」のアスファルト舗装

都電は、一部の区間（専用軌道）を除き、「併用軌道」と呼ばれた道路の上に敷かれた線路を走っていた。都電が廃止されると、道路上のレールは撤去しなければならなかったが、都電が相次ぎ廃止された当時は「特例」として、アスファルト舗装により埋めるだけで良いものとされた。

埋められたレールは、時間の経過や様々な要因によって道路上に見え隠れすることもあった。こうした都電の痕跡が確認できる場所が、2000年代初頭までは少なからず存在した。今から40年前の1980年代の半ばには、道路工事が行われていた銀座の目抜き通り〔中央通り／国道15号〕で、都電のレールが掘り起こされているのをこの目で見たことがある。

当時は、昨今のように気軽に写真が撮れる時代ではなかった。この時は、カメラを持ち合わせていなかったこともあり、写真に残せなかったことを今でも悔やんでいる。この中央通りの歩道上にある敷石は、1967（昭和42）年に廃止された都電の軌道上に敷かれていた御影石（30cm×60cm）を再利用したものだ。廃止から58年を経た令和の今でも、銀座の街中に都電の面影を感じることができる。

都電の「軌道敷」の一例。写真の敷石は、銀座で使われたものとは異なる。都電で使用された御影石は、30cm×60cmのものが多く、廃線後は1枚200円（当時）で払い下げられたという＝2024年10月16日、文京区後楽

都電の軌道上に敷かれていた御影石を再利用した通称:銀座通り〔中央通り／国道15号〕の歩道＝2025年9月22日、中央区銀座

「うちの近所に都電のレールが浮き出ている道路がある」

道路に埋められたレールは、東京都建設局が台帳で管理していた時代もあった。しかし現在では、そのほとんどが道路の改修や拡幅工事などにより撤去されているため、台帳管理は行われていないという。では、今でも道路の下に眠ったままのレールは存在しているのだろうか。

以前、住まい探しをしているときに、不動産業を営む知人から「うちの近所に都電のレールが浮き出ている道路がある」と教えられたことがあった。その場所は、JR田町駅とゆりかもめ芝浦ふ頭駅とを結んだ、ほぼ中間に位置するあたりだった。この付近を走っていた都電のことを調べてみると、「芝浦線」と呼ばれた路線に辿り着いた。JR浜松町駅とJR田町駅との中間地点に位置する、国道15号〔第一京浜〕の芝四丁目交差点付近にあった都電の停留場「東京港口」（かつて同名のバス停があった）から分岐して、都電芝浦工場とを結ぶ路線だった。

芝浦線が開設されたのは1910（明治43）年のことで、今の芝浦アイランド（港区芝4丁目）にあった都電の車両工場（当時は東京市電気局の車両工場）の完成とともに、車両を回送するための路線として開業した。かつては、乗客を乗せて走っていたこともあったが、1944（昭和19）年に旅客輸送を廃止し、その後は1969（昭和44）年まで都電の回送線として存在していた。

道路に浮き出たレールは、知人に教えられたとおり港区芝浦2丁目交差点付近にあった。地面をよく見てみると、ところどころにキラリと光るレールが顔をのぞかせ、レールのシルエットが道路上に浮かび上がっていた。

旧海岸通りの芝浦2丁目交差点とクロスする道路に都電のレールはあった。正面に見る高層マンションが芝浦アイランドエアタワー＝2025年9月20日、港区芝浦

都電のレール跡は、道路の末端に位置していた＝港区設置の案内板より〔一部加筆／筆者〕

道路に浮かびあがる都電のレール。道路の末端に位置していたことが、撤去されずにいた理由であろう＝2025年9月20日、港区芝浦

アスファルトの隙間から顔をのぞかせるレール＝2025年9月20日、港区芝浦

レールの先にある“芝浦西運河”には、都電の車両工場へと渡る「船路橋（ふなじばし）」が架かっていた。工場があった場所は“芝浦アイランド”に生まれ変わっている＝2025年9月20日、港区芝浦

架け替えられた「船路橋（ふなじばし）」

かつての都電芝浦工場は、再開発によって芝浦アイランドへと生まれ変わった。都電が廃線になると、都バスの自動車工場へと変わり、その工場は1991（平成3）年に江東区へ移転されるまで操業した。工場へ行くには、”芝浦西運河”を渡る必要があり、そこには「船路橋」という専用橋が架けられていた。この橋は、都バスの工場が移転された後も数少ない都電の遺構として残置されていたが、同地の再開発により2007（平成19）年に廃橋となった。

再開発によって人道橋として架け替えられた船路橋は、かつての都電専用橋であったことを物語るように、橋の路面にはタイルによってレールが描かれている。橋のたもとには、港区立船路橋児童遊園という名の公園があり、そこには船路橋の由来が記された石碑が置かれている。

都内にある都電遺構は、ここ以外にも公園や遊歩道になっている場所がいくつかある。廃止から50年以上が経過した今、道路の下に眠る都電のレールは、どれほど存在するのだろうか。見えぬ轍を追い求める調査は、これからもつづく。

再開発によって人道橋として架け替えられた船路橋。橋上にはタイルによって線路が描かれている＝2025年9月20日、港区芝浦

船路橋のたもとにある児童遊園には、由来が書かれた石碑が置かれている＝2025年9月20日、港区芝浦

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。

