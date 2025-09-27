乃木坂46メンバーの“秋服コーデ”をチェック 「可愛いの天才」「スタイル良すぎる」
猛暑が続いた今年の夏もようやく落ち着きを見せ始め、9月後半には少しずつ秋の気配が感じられるようになった。イベントなどで私服姿を披露することも多い乃木坂46メンバーも、季節に合わせた秋の装いを見せ始めている。
【写真】乃木坂46メンバーの秋服コーデをチェック 美脚が際立つ姿も
9月21日には、千葉県・幕張メッセで39thシングル「Same numbers」のリアルミート＆グリートとリアルサイン会が行われ、メンバーそれぞれが私服姿を披露。インスタグラムでその際のオフショットを公開している。それでは、乃木坂46メンバーの秋服コーデをチェックしていこう。
5期生の井上和は、シックな秋コーデを披露。白シャツの上に黒のニットを重ね、ボトムスには落ち着いたブラウンのパンツを合わせたスタイルだ。足元は厚底のシューズでまとめ、シンプルながらも洗練された印象を演出している。 「秋先取りコーデです」とコメントを添え、大人びた雰囲気に加え、ピースサインを見せるかわいらしい表情もファンの心を引きつけた。
5期生の一ノ瀬美空は、フェミニンな秋先取りコーデを公開。ブラウンのベロアトップスに、ふんわりと広がる白のミニスカートを合わせ、ロングブーツで甘さの中に大人っぽさを加えた。 「秋ちょっぴり先取りした」とコメントし、可憐な笑顔と華やかな装いがファンの注目を集めている。
3期生でキャプテンの梅澤美波は、大人の魅力が漂う秋コーデを披露。黒のロングワンピースをさらりと着こなし、足元にはブラウンのシューズを合わせたシンプルな装い。全体をモノトーンでまとめ、落ち着いた雰囲気の中に上品さを引立てた。 「私服！秋きぶん」とコメントを添えた投稿では、柔らかな笑みを浮かべる姿も印象的。キャプテンとしての存在感にふさわしい、大人びた秋のコーディネートとなっている。
4期生の田村真佑は、カジュアルな秋コーデを披露。オーバーサイズの黒パーカーを主役に、ミニ丈のボトムスとロングブーツを合わせたスタイルだ。ゆったりとしたシルエットだが、ブーツで引き締めることでバランスの取れた着こなしとなっている。「気分はもう秋です」とのコメントとともに投稿され、ツインテール姿も印象的。ラフさとかわいらしさを兼ね備えたコーディネートで、ファンからも好評を集めた。
4期生の弓木奈於は、個性的な秋コーデを披露。ノースリーブの黒ワンピースに、柄入りのタイツと厚底ブーツを合わせ、華やかさとモード感を両立させた。「上半身で#夏 を背負い 下半身で#秋 を補う」とユーモアを交えたコメントも添えられ、季節感を巧みに取り入れた着こなしが話題を呼んだ。
メンバーそれぞれの装いに、ファンからは「めっちゃオシャレ」「大人可愛い」「エレガント」「可愛いの天才」「スタイル良すぎる」といった声が寄せられ、称賛する反応が目立った。
引用：「井上和」インスタグラム（＠nagi.i_official）、「一ノ瀬美空」インスタグラム（＠miku.ichinose_official）、「梅澤美波」インスタグラム（＠ume_minami.official）、「田村真佑」インスタグラム（＠tamuramayuofficial）、「弓木奈於」インスタグラム（＠nao.yumiki_official）
