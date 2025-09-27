サルマ・ハエック、18歳になった美人娘の誕生日をお祝い
映画『フリーダ』や『エターナルズ』で知られるサルマ・ハエックが、18歳の誕生日を迎え、成人となった娘ヴァレンティナを祝った。
【写真】サルマがシェアした美人娘
現地時間9月21日にインスタグラムを更新したサルマは18歳になったヴァレンティナを祝うパーティーの様子を公開。「食べて踊り、笑って愛し合い…週末を通してパーティーを続けた。大切なあなた、お誕生日おめでとう。いくら祝っても足りないくらいよ」と綴り、夫と3人で写る写真や、母娘で踊る映像など、お祝いの様子をシェアした。
サルマは2007年に、フランス人実業家でグッチやサンローラン、ボッテガ・ヴェネタなどを傘下に持つフランスのラグジュアリーコングロマリット、ケリングのCEOであるフランソワ＝アンリ・ピノーと婚約し、同年9月にヴァレンティナを出産した。夫フランソワには、最初の妻との間に生まれたフランソワ・ピノー（27）とマチルド・ピノー（24）、リンダ・エヴァンジェリスタとの間に生まれたオーギュスタン・ジェームズ・エヴァンジェリスタがいる。
なおサルマは、この前日にもインスタグラムを更新し、幼い頃のヴァレンティナの写真を公開。「私の美しいダンシングクイーンが今日18歳になりました！！！！ 人生を通じていろんなことが変わったけれど、あなたはいつもあなたそのもの。優しく情熱的なハートと、魔法に満ちた賢明な魂、ウィットに富んだユーモアセンスと服るの精神を備えた誰にも止められない唯一無二の力。決して変わらないものがある。愛している。あなたはいつも年齢以上に大人びていたけれど、私の中ではいつまでも夢の娘よ。おめでとう。ヴァレンティナ」と綴っていた。
この投稿に、リンダ・エヴァンジェリスタや女優のエイザ・ゴンザレスからお祝いが寄せられているほか、ファンからも「美しい」「もう18歳だなんて」「お誕生日おめでとう」とコメントが書き込まれている。
引用：「Salma Hayek」インスタグラム（＠salmahayek）
