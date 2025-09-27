◆米大リーグ カブス１２―１カージナルス（２６日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のカージナルス戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、７回に２試合連続の３０号満塁弾で打点も１００打点を突破した。日本人選手では松井秀喜、大谷翔平（ドジャース）に次ぐ３人目ながら、右打者ではともに初の快挙となった。

７回１死満塁、右腕ロイクロフトのカウント１―２からの９５・３マイル（約１５３キロ）の直球をたたいた打球は２５度のライナーで左中間スタンドに一直線。飛距離１１９メートルの完璧アーチに、地元ファンは大歓声。鈴木もゆっくり余韻を味わうようにダイヤモンドを一周した。

７月１９日から５４戦で１本塁打と当たりが止まっていたが、前日に３９試合ぶりとなる２８、２９号を連発し、復調気配を見せていた。２日で３発の固め打ち。「結果、いい方向にいっているし、ホームラン以外の打席も、結果的には良くないが、自分の感覚的にはしっかり振れてて良かったなと思う。引き続き、続けていけたらなと思う」と話した。

“ＰＣＡ”ことＰ・アームストロング外野手も３０号本塁打を放って“義兄弟弾”をマーク。ＰＣＡは３５盗塁も記録しており３０―３０を達成し、鈴木は「彼のプレーは球場を虜にする素晴らしいプレーばかり。プレーオフでもピートらしいプレーができれば、球場が一気に盛り上がる。楽しみにしたい」と話した。

ブッシュも３２号を放ち、３人が３０本の大台に到達したのは、カブス史上２度目。プレーオフ進出決定後に５連敗を喫していたが、主軸のアーチ共演でプレーオフに向け上昇ムードだ。