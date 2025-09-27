東京世界陸上連載「東京に集いし超人たち」第16回

陸上の世界選手権東京大会は13日から国立競技場で熱戦が繰り広げられた。2007年の大阪大会以来18年ぶり3回目の日本開催。現地で取材した「THE ANSWER」では、選手や競技の魅力を伝えるほか、新たな価値観を探る連載「東京に集いし超人たち」を展開。第16回は「女性アスリートの選択」。女子1500メートルで3連覇を飾ったフェイス・キピエゴン（ケニア）は7歳少女の母の顔を持つ。陸上優先の生活を送るだけに、愛娘と過ごせるのは休日だけだ。「犠牲はつきものよ」と語る真意とは。人生の選択の心得も教えてくれた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂、戸田 湧大）

やっぱり女王は強かった。

16日に行われた女子1500メートル決勝。スタート直後から積極的に先頭に立ったキピエゴンは13人を引き連れ、照明に照らされた国立競技場を駆けた。残り1周で一気にペースアップ。後続との差を広げて最後の100メートルに突入すると、2位に2秒77差をつけてゴールした。

翌日のメダルセレモニー後、THE ANSWERの単独取材で「夢が叶ったの。4度目の世界王者になれて本当に嬉しいわ」と笑い、胸に提げた4つ目の金メダルが誇らしげだった。

1500メートルと5000メートルを主戦にするケニアの31歳。1500メートルでは2017年のロンドン大会を23歳で初めて制し、22年のオレゴン大会からは3連覇。五輪も16年のリオデジャネイロ大会から3連覇を果たし、今年7月には世界記録（3分48秒68）を樹立した。言わずと知れた陸上中距離の絶対女王だ。

初の世界女王になった翌18年には娘のアリンちゃんを24歳で出産。7歳になった少女の母でもある。ただ、キピエゴンの生活は陸上第一。週6日でトレーニングキャンプを行い、愛娘に会えるのは休日だけだ。「母親としての自分、アスリートとしての自分のバランスを取ることは簡単ではないわ」と本音を明かす。

育児と競技「どちらかを犠牲にするのは当然」キピエゴンの覚悟

競技も子育ても大切であることは理解している。ただ、世界の頂は甘くない。

「犠牲はつきものよ。スポーツを犠牲にするか、母親としての役割を犠牲にするか。私の場合は、娘を家に残して犠牲にしている。トレーニングに行き、娘のところに戻ってくる。今の私がいるのは、犠牲を払っているからよ」

その言葉には覚悟が宿っていた。

人生は選択の連続。結婚、出産を経て世界のトップで走り続けるママランナーは、大切にしている軸を教えてくれた。

「自分の心に従うことよ。どちらかを犠牲にするのは当然のこと。ただ、良い意味で上手く両立する必要があるの。どちらかを犠牲にしすぎると、もう片方も犠牲になってしまうから。だからこそ私は、自分を信じ、犠牲を払い、前に進むことをおすすめするわ」

今大会は5000メートルでも銀メダル獲得。アリンちゃんは自宅からその雄姿を見守った。「家で大会を観ているの。でも私が2度目の東京に来ることは知っていたわ。東京五輪で日本に来たからね」。犠牲を払い、夢を追う偉大な母の姿は愛おしい娘の心にも刻まれていく。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）