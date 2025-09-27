「日清製粉ウェルナ」のパンケーキ投稿がおかしな高さに！

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、敵地ダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場し、4回にメジャー自己最多に並ぶ54号2ランを放った。この一発で大喜びの日本企業が注目されている。

4-0で迎えた4回1死三塁、大谷は右腕クリスマットが投じた低めチェンジアップに反応した。右手だけでスイングしたような形だったが、手ごたえ十分の様子で確信歩き。打球は右中間にあるプールに飛び込み、飛距離406フィート（約123.7メートル）の54号となった。チームは8-0で大勝し、4年連続のナ・リーグ西地区優勝を決めている。

この一発に朝から大興奮したのが、大谷がCM出演する食品大手の「日清製粉ウェルナ」だ。公式Xに「おはようございます！ 朝起きたら、やったーーーー」として、恒例のパンケーキ画像を投稿した。本数に合わせて54枚を重ね、トップには白いクリームがたっぷり。「地区優勝おめでとうございます！！ 嬉しすぎて生クリームを高く盛りすぎちゃいました」と大興奮する様子に、ファンからもコメントが多数寄せられた。

「トッピングのホイップクリームがてんこ盛り」

「さらにピサの斜塔状態へ」

「先っぽが見えない」

「この枚数のパンケーキにはちょうどいい 生クリーム量」

「あと何枚かな。最後まで倒れない様に頑張って！」

「もっと高くなーれ」

「うわ〜っ 綺麗に積み上がりましたね」

さらに、倒れそうで倒れないタワーに「安定感ヤバ 朝からお疲れ様です」という声もあった。



（THE ANSWER編集部）