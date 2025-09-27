ダイソーで300円って…思わず2度見！スリコだと1000円したのに！高クオリティなお得商品

ダイソーで見つけた木製の組み立て式ディスプレイスタンドが、思いのほかクオリティが高くて驚きました！それぞれのパーツに厚みがあり、しっかりとしたつくり。工具要らずで簡単に組み立てられるのもポイントです。以前スリコでも似た商品が1,000円ほどで販売されていましたが、こちらは300円とお手頃ですよ♡

商品情報

商品名：木製ディスプレイスタンド（三段）

価格：￥330（税込）

耐荷重量の目安（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

スリコ似だけど300円で買える！ダイソーの木製ディスプレイスタンド

小物やフィギュアなどのディスプレイ用グッズも充実しているダイソー。またまた気になる商品を見つけました！

今回ご紹介するのは、こちらの『木製ディスプレイスタンド（三段）』という商品。組み立て式の木製ディスプレイスタンドです。

価格は330円（税込）。筆者が購入した店舗では、インテリア売り場に陳列されていました。

開けてみると、6つのパーツに分かれていました。

パーツ数が少ないので、不器用な筆者でも組み立てやすく安心です。

以前スリーコインズで似たような商品が販売されていましたが、そちらは価格が1,000円ほどだったので、デザインが違えどこちらはかなりお手頃です！

工具が不要なのも嬉しいポイント！

パーツの凹凸部分を合わせてはめ込んでいくだけなので、1分程度で組み上がります。

完成形がこちら。想像以上にしっかりとしたディスプレイスタンドで感動しました！

ダイソーでは合板で作られたカラータイプのひな壇が販売されていますが、こちらのほうが厚みがありクオリティが高いです。

ちなみに、耐荷重量の目安は約1kgとなっていますよ。

小さなアイテムやアクスタを飾るのにぴったりなサイズ感！

飾るスペースはやや狭いので、コンパクトなアイテムを飾るのに適しています。

カプセルトイの小さなマスコットや食玩のおまけ、アクリルスタンドなどを飾るのにぴったりです。

お手頃価格なのと天然素材を使用しているため仕方ない面もあると思いますが、よく見ると処理が粗い部分があります。

パサパサしていてささくれも多いですが、自己流でヤスリやニスなどで整えることでカバーできそうです。

今回は、ダイソーの『木製ディスプレイスタンド（三段）』をご紹介しました。

プラ製と違ってぬくもりがあるので、お部屋のインテリアにもマッチすること間違いなし！おしゃれに飾りたいという方にもおすすめです。

人気が出そうな予感がするので、気になる方はお早めにチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。