株式会社NEXERはこのほど、ペットホームウェブと共同で、事前調査で「猫を飼っている、もしくは飼いたい」と回答した全国の男女250人を対象に「猫を飼うなら家に欲しい設備」についてのアンケート調査を実施、結果を公開した。



【調査結果】飼い主の優しさが伝わってくるランキング

第5位は「脱走防止の網戸や二重扉」（12票）。「野外では怪我以外にも猫エイズなど病気の危険が溢れており、猫の安全を確保したいから」（30代・女性）など、脱走してしまうと猫が危険な目に会ったり、病気をもらってしまったりするため、猫を守るために必要と考えている人が多かった。



第4位は「ペットドア」（22票）。ドアを開ける手間がなくなったり、自由に行き来できて猫のストレスがなくなったりする便利グッズだ。「部屋の中の自由度を高めたい」（30代・男性）、「いちいち開けなくてすむし、猫も自由に暮らせるから」（40代・女性）などの声が寄せられた。



第3位は「キャットウォーク」（44票）。「室内飼いなので、もっと運動できそうな設備がほしい」（60代・女性）など、猫の運動のために設置したいという意見が多かった。また、「キャットウォークの下から肉球を見たいから。猫が高いところに登りたがるから」（20代・女性）など、猫好きの気持ちが伝わってくる回答もあった。



第2位は「爪とぎ専用の柱・壁材」（49票）。「壁で爪とぎされると困るから」（20代・男性）、「壁で爪とぎされると困るから」（20代・男性）など、壁や家具などで爪とぎをされては困るという意見が多くあった。家で猫を飼うならひとつは欲しいアイテムとなっているようだ。



第1位に選ばれたのは「キャットタワー」（55票）だった。室内で過ごす猫にとって、運動できる設備があるのは重要だ。猫が遊ぶところといえばと聞かれて思い浮かぶ人も多いのではないだろうか。「壁や柱をきずつけたり家具に登ったりをさせないため」（40代・男性）、「一番手軽で喜びそうだから」（30代・女性）、「室内猫の必需品だから」（60代・男性）などの声が寄せられた。キャットタワーを自由に行き来する猫を見るだけで、嬉しくなったり癒やされたりしそうだ。



（よろず～ニュース調査班）