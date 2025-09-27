「え…これダイソーなの？！」って驚かれる♡フランフランに並んでてもおかしくないキーホルダー

今回ご紹介するのはダイソーで購入したキーホルダー。Francfrancに並んでいそうなオーロラっぽいカラーのシェル型キーホルダーです。裏側にはミニミラーがついていて、出先で身だしなみを整えるのにぴったり！このクオリティが110円（税込）で購入できるとは、さすがダイソーです。早速ご紹介いたします。

商品情報

商品名：ミラーキーホルダー（貝）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

ダイソーのキーホルダー売り場でかわいいアイテムを発見！

『ミラーキーホルダー（貝）』は、Francfrancに並んでいそうなデザインですがなんと110円（税込）で購入できちゃうんです。

シェルデザインで、オーロラカラーっぽく、てりてり！とても110円（税込）とは思えないクオリティです。

ちょっと使いたいときにあると便利！シェル型ミラー

反対側にはミラーがついていて、リップや目元のメイクなどちょっとした部分のメイク直しや、前髪のチェックにぴったりなサイズ感。

またミラーの周りは、きらっとしたピンクカラーでかわいらしいですよ♡

ボールチェーン付きなのでバッグやポーチに付けることが可能。かわいいデザインなので、バッグチャームとしてもおすすめです。

今回はダイソーで購入した『ミラーキーホルダー（貝）』をご紹介しました。出先でちょっと鏡を確認したいときにあると便利なアイテム。

ダイソー商品とは思えないデザイン性でとてもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。