株式会社オートバックスセブンは、加盟店である株式会社オートバックス中部販売とともに、2025年9月25日に「オートバックス金山店」および「オートバックスカーズ金山店」を愛知県名古屋市に新規オープンした。

JR金山駅から約0.9kmに位置する両店舗は、タイヤやオイルなどのカー用品販売に加え、車検・整備や買取・販売など幅広いサービスを提供。地域密着型の店舗として、安心のカーライフサポートを目指す拠点となる。お近くの方は足を運んでみてはいかがだろうか。

「オートバックス金山店（愛知県名古屋市）」新規オープン

～愛知県内 オートバックス29店舗～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）と加盟店契約を結んでいる株式会社オートバックス中部販売（代表取締役：古田寛之）は、2025年9月25日（木）に「オートバックス金山店」および「オートバックスカーズ金山店」を新規オープンいたします。

店舗は、JR金山駅北東側に直線で約0.9㎞、新堀川西線沿いに位置します。タイヤ、オイル、バッテリーをはじめとしたカー用品に加え、カーライフの楽しさを提案する幅広い商品や、車検・整備、車買取・販売などのサービスを展開いたします。自動車整備に関する知識と技術、提案力を備え、安心してクルマのメンテナンスをお任せいただける店舗として地域のお客様を全力でサポートいたします。

店舗の概要は以下の通りです。

店舗名 オートバックス金山店オートバックスカーズ金山店 開店日 2025年9月25日（木） 所在地 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山五丁目10-6 連絡先 TEL. 052-882-5200 ／ FAX. 052-882-5201 面積 売場495.00㎡／敷地2,595.78㎡ 充電スタンド 1台（超急速充電器） 駐車台数 42台 ピット台数 6台 営業時間 10:00～19:30 定休日 不定休 経営母体 株式会社オートバックス中部販売 代表取締役 古田 寛之

ご参考：オートバックスグループ国内店舗数 計1,038店舗

オートバックス 512店舗 スーパーオートバックス 71店舗 オートバックスガレージ 1店舗 A PIT AUTOBACS 2店舗 オートバックスセコハン市場（※1） 18店舗（15） Smart＋1（※2） 14店舗（11） オートバックスエクスプレス 11店舗 オートバックスカーズ 409店舗（406）

※1：（ ）は内、併設店の数 ※2：（ ）は内、インショップの数

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

オートバックスお客様相談センターフリーコール：0120-454-771

受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30（土・日・祝日を除く）

リリース提供元：株式会社オートバックスセブン