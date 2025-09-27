ËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤¬¥È¥è¥¿¤ÎÂç¼Â¾Ú¼Â¸³ÅÔ»Ô¤Ç¥À¥¤¥É¡¼¡¦ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡¦UCC¤Ê¤É¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥«¥±¥¶¥ó¤È¤Ï¡©
¡¡¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÅìÉÙ»Î¹©¾ì¡ÊÀÅ²¬¸©¿þÌî»Ô¡Ë¤ÎÀ×ÃÏÌó30ËüÖ¤ËÂç¼Â¾Ú¼Â¸³ÅÔ»Ô¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¤Î¥Õ¥§¡¼¥º1¡Ê4Ëü7000Ö¡Ë¤òÀ°È÷¤·¡¢9·î25Æü¡¢¤³¤³¤Ç¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¡¼¥º1¤Ë¤Ï½»µï¤¬¤¢¤ê¡¢¥È¥è¥¿´Ø·¸¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²¿ôÀ¤ÂÓ¤¬¤³¤³¤ÇÀ¸³è¡£°ìÈÌ¤Î¿Í¤Î¥Ó¥¸¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï2026Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤òÍ½Äê¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Êµï½»¿Í¿ô¤Ï300¿ÍÄøÅÙ¤ò¸«¹þ¤à¡£
¡¡¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¡ÊÈ¯ÌÀ²È¡Ë¤È¾Î¤¹¤ë´ë¶È¤é¤¬»²²è¡£¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¥º¡Ê½»Ì±¤ÈË¬Ìä¼Ô¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·À½ÉÊ¤ä¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ï¤½¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ä´¶ÁÛ¤ò¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯ÌÀ¤Ë³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¦¥£¡¼¥Ð¡¼¥º¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¥º¤Î¶¯¤ß¤È¥È¥è¥¿¤Î¶¯¤ß¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¤è¤ê¤è¤¤Ì¤Íè¤òËÂ¤°¤³¤È¤ò¡Ö¥«¥±¥¶¥ó¡Ê³Ý¤±»»¡Ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¤³¤Î¥«¥±¥¶¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç°§»¢¤·¤¿¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄ¾ÏÃË²ñÄ¹¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Çµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¥«¥±¥¶¥ó¡£¥«¥±¥¶¥ó¤Ï1¼Ò¤À¤±¤À¤ÈÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢ºÇÄã¤Ç¤â2¼ÒÉ¬Í×¡£2°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢ºÇ½é¤Î°ìÊâ¤ò°ì½ï¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¥ó¡¢¥À¥¤¥É¡¼¥É¥ê¥ó¥³¡¢ÆüÀ¶¿©ÉÊ¡¢UCC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢Z²ñ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¡¢¶¦Î©À½Ìô¤Î7¼Ò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡Ö°û¤ßÊª¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«ÈÎµ¡¡×¡Ê¥À¥¤¥É¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¿©¤ÙÊª¡×¡ÊÆüÀ¶¿©ÉÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè·¿¥«¥Õ¥§¡×¡ÊUCC¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ë¤Ç¤Î¥«¥±¥¶¥ó¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿¤ÎËÅÄÂçÊå¥·¥Ë¥¢¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¤Î³§ÍÍ¤Ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¡¢ºÇ¤âÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬ÁÛ¤¤¤ÎÉôÊ¬¡£¡ÈÌ¤Íè¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡É¡È¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯µÄÏÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê»²²è´ë¶È¤Ë¤Ï¡Ë²¿¤â¤Ê¤¤Ãæ¤«¤éÁÛ¤¤¤À¤±¤Ç°ì½ï¤Ë¿Ê¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡À®²ÌÊª¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡¡ÖÀ®²Ì¤¬¤¤¤Ä½Ð¤ë¤Î¤«¤ÏÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤¤À®²Ì¤ä¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¬ºÇ½é¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë1¤Ä¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥±¥¶¥ó¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤Ã¤¿±óÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼¤Î¿È¶á¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂ§¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÃÏµå»ÔÌ±¤È¤·¤Æ¤Î¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¤¬¡¢°ìÊâÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤è¤ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¥«¥±¥¶¥ó¤â¸«¹þ¤à¡£
¡¡¡Ö¥¤¥ó¥Ù¥ó¥¿¡¼Æ±»Î¤Î¥«¥±¥¶¥ó¤â¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÁÀ¤¤¤Î1¤Ä¡£ÁÀ¤Ã¤¿¥«¥±¥¶¥ó¤À¤Èº¸Ç¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¹çÍýÅª¤Ê¥«¥±¥¶¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç±¦Ç¾¤â»È¤Ã¤¿¡ÈÁÛ¤¤¡É¤Î¤È¤³¤í¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¥«¥±¥¶¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤ê¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤ë¡£¼«Á³È¯À¸Åª¤Ëµ¯¤¤ë¥«¥±¥¶¥ó¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤ÎÌ¾¾Î¤ÎWoven¡Ê¥¦¡¼¥Ö¥ó¡Ë¤Ï¿¥¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡£¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¡¦ËÅÄº´µÈ»á¤¬È¯ÌÀ¤·¤¿¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëËÅÄ¼°ÌÚÀ½¿ÍÎÏ¿¥µ¡¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¦¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ð¥¤¡¦¥È¥è¥¿¤Î·¨ÉôÈ¥ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ï¡ÖËÅÄº´µÈ¤Ïµ¡¿¥¤ê¤¹¤ëÊì¤ò¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤ò¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é1890Ç¯Âå¤ËÌÚÀ½¿ÍÎÏ¿¥µ¡¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î½÷À¤ÏÄ«Áá¤¯µ¯¤¡¢²ÈÂ²¤Î¿©»ö¤Î½àÈ÷¡¢²È»ö¡¢Èª»Å»ö¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ï²È·×¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ëµ¡¿¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡È¼«Ê¬°Ê³°¤ÎÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸¶ÅÀ¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£