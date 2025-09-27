¥¤¥ª¥ó¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à½éÃæ·¿SC 10·î4Æü¥¿¥ó¥¢¥ó¤Ë³«¶È ÃÏÊý¿Ê½Ð¤ÇÅ¹ÊÞÌÖ3ÇÜ¤Ø
¥¤¥ª¥ó¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï10·î4Æü¤«¤é¡¢¥í¥ó¥¢¥ó¾Ê¥¿¥ó¥¢¥ó»Ô¤Ë¡¢Æ±¹ñ½é¤ÎÃæµ¬ÌÏSC¶ÈÂÖ1¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¿¥ó¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢9·î23Æü¤«¤é¥½¥Õ¥È¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢»ÜÀß±¿±Ä¤ä¸ÜµÒÆ°Àþ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
25Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ÇÂçÀôÂó»ËCOO¤Ï¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÏÆüËÜ¤Ë¼¡¤°ÀïÎ¬Åª¤Ë½ÅÍ×¤Ê»Ô¾ì¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ç¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ°µÅÝÅª¤Ê³ÈÂç¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢Ãæµ¬ÌÏSC¤Î³«È¯¤ÇÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¿Ê½Ð¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅ¹ÊÞÌÖ¤ò3ÇÜ¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à8ÈÖÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ëÆ±SC¤Ï¡¢±ä¾²ÌÌÀÑÌó2Ëü7000Ö¡¢Ìó30¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¥¤¥ª¥óÁí¹ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤òÍÊ¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤äÌó1Ëü1000ËÜ¤Î¿¢¼ù¡¢´Ä¶Ç§¾Ú¡ÖLOTUS NC V3¡×¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥Ç¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢°û¿©¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¶ÈÂÖ¤¬Â·¤¤¡¢Æü¾ï»È¤¤¤È¸ä³Ú¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÃÏ°èµòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Ãó¼Ö¾ì¤Ï¼Ö270Âæ¡¢¥Ð¥¤¥¯935Âæ¤ò¼ýÍÆ²ÄÇ½¤Ç¡¢½¾¶È°÷¿ô¤ÏÌó1000¿Í¡£
Íè´Û¼ÔÌÜÉ¸¤ÏÇ¯´Ö320Ëü¿Í¤ò·Ç¤²¤ë¤¬¡¢23Æü°Ê¹ßÀ¹¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö½éÌÜÉ¸¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¥¿¥ó¥¢¥ó¤Î°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑ´ðÈ×¤ÈÎÉ¹¥¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢ËÉÙ¤ÊÇÀ»ºÊª»ñ¸»¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢PB³«È¯¤äÍ¢½Ð»Ö¸þÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸³«¤Ê¤É¡¢¸½ÃÏ¤ÎÇÀ¶È¡¦¹©¶È¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤Ë¤â°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£