ダイソーで豊作だよ〜！ディズニーなのにたった100円でいいのかね…値札を探しちゃった商品

手紙の封やラッピングのデコレーションとして人気のシーリングスタンプ。最近はダイソーをはじめとする100円ショップで、手軽に購入できますよね。今回ご紹介するのはダイソーの商品。なんとディズニーのあの人気キャラクターのスタンプヘッドが、110円（税込）で販売されていたんです！これは必見ですよ。

商品情報

商品名：スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（くまのプーさん）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

これが100円でいいの？！ダイソーで見つけたディズニーデザインのスタンプヘッド

ダイソーで手芸グッズ売り場をチェックしていたところ、とんでもないアイテムを発見！なんとプーさんデザインのシーリングワックス用のスタンプヘッドが売られていたんです。

その名も『スタンプヘッド、シーリングスタンプ用（くまのプーさん）』。プーさんの顔デザインと、ハニーポットデザインの2種類が並んでいました。またこのほかにも「塔の上のラプンツェル」や「シンデレラ」、「美女と野獣」のデザインも販売されていましたよ。

使い方は簡単。溶かしたワックスの表面がうっすらと乾くまで待ち…。

スタンプをゆっくり置いて、4〜5秒たってからスタンプを離します。

スタンプの持ち手部分は別売り。筆者はセリアで購入したものですが、互換性があり、とくに問題なく使用できました。もちろん、ダイソーでも類似品の購入が可能です。

仕上がりはこんな感じ！デザインはとても可愛いのですが、ワックスを溶かす際にすすが入ってしまいました。スプーンをろうそくに近づけすぎてしまったのが原因かもしれません…。

やはりワックスを溶かす際には、スタンドを使用するのがいいようです。

シーリングワックスの道具はダイソーでそろえられる！

商品名：スプーンスタンド（シーリングスタンプ用）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

そんな『スプーンスタンド（シーリングスタンプ用）』も、ダイソーで購入が可能です。専門店でしか購入できず、お値段も高いイメージがあるシーリングワックスのアイテムですが、ダイソーならお試し感覚で購入できます。

初心者の方にもおすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。