フリーアナウンサーの新井恵理那（35）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。テレビアニメ「ジョジョの奇妙な物語」の体験型公式ショップ「THE JOJO WORLD」を再び訪れたことを明かした。

18日に1歳の長男、4カ月の長女とショップに行ったものの、整理券をゲットできなかったことを報告していた新井。この日は「オラオラオラ〜リベンジしてきました！」とJOJO（空条承太郎）の名ゼリフとともに書き出すと、我が子との店内での3ショットをアップ。前回は手作りの洋服を長男に着せていたが、「今回は息子があのパンツを履いてくれなかったので、若干違ったところがあり…パラレルワールドver.といったところでしょうか。笑」とつづった。

また、念願かなっての来店となり「グッズが目白押しで悩む、悩む！あちこち見ていると、天井の星に大好きなシーンが映し出されて大興奮 これはまたアニメを見返したくなります！！ しかも そこここにファン心をくすぐる仕掛けがありました」と喜びのコメント。「子連れだとアトラクションの時間まではいられなくて、体験できませんでした これは残念すぎたな」と振り返りつつ、「推しのジェラートをいただき、グッズをまとめ買いしてひとときの楽しみを終えましたよ」とグッズの写真を公開した。

そして「ジョニィのポスターほしかったけど売り切れてた〜グッズは…結局、承太郎メインで買っちゃってました笑」と記し、「…またいきたい。笑 やっぱり今度こそ大人だけで…笑」と本音を漏らした。