“奇跡の40歳”後藤真希、美脚＆へそ出しショットが話題「ほんと変わらない」「圧倒的ビジュアル」
元モーニング娘。でタレント・歌手の後藤真希が27日までに、自身のインスタグラムを更新。40歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】本当に40歳…!?美脚際立つショーパン姿を披露した後藤真希
後藤は23日に大阪でライブを行ったことを報告。来場者に感謝を伝え、美脚際立つショートパンツ姿を披露した。誕生日のバルーンを手にした姿やへそ出しショットなども公開し、「この日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました ょ、ょ、ょ、40歳！！楽しむぞー！」とつづった。
この投稿には「奇跡の40歳」「全然40には見えないです！」「にしてもほんと変わらないよね」「圧倒的ビジュアル」との反響が寄せられている。
【写真】本当に40歳…!?美脚際立つショーパン姿を披露した後藤真希
後藤は23日に大阪でライブを行ったことを報告。来場者に感謝を伝え、美脚際立つショートパンツ姿を披露した。誕生日のバルーンを手にした姿やへそ出しショットなども公開し、「この日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました ょ、ょ、ょ、40歳！！楽しむぞー！」とつづった。
この投稿には「奇跡の40歳」「全然40には見えないです！」「にしてもほんと変わらないよね」「圧倒的ビジュアル」との反響が寄せられている。