ある保護犬のエピソードが感動的だと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で137万6000回再生を突破し、「涙が出てきます」「おばぁちゃんの優しさに感動」「絶対幸せになって」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：真夏の炎天下、空き地に倒れていた『ガリガリの犬』を保護…涙が止まらない『3ヶ月後の光景』】

ガリガリの犬を保護

Instagramアカウント「azukarisan」の投稿主さんは、広島で保護動物の里親募集活動をしているそうです。今回は、ある保護犬との出会いと現在について紹介されました。

ある年の真夏の炎天下、ガリガリに痩せ細った白い成犬が空き地で横たわっていたといいます。体にはノミやダニがくっついており、長く外で暮らしていたことが分かる状態だったそうです。そんなわんこを躊躇なく抱っこして保護してくれたのが、投稿主さんの知人の『藤尾』さんでした。

藤尾さんは、病気の野犬を保護してお世話や避妊去勢・治療などを行っているそう。すべてをボランティアで行っているとのことで、自宅には里親募集中の保護犬がたくさんいるといいます。

たくさんの愛を受けて…

藤尾さんに保護されて、徐々に体力を取り戻したというわんこ。保護当時は適正体重の半分しかなかったそうですが、少しずつ体型にも変化が見られました。わんこには眉毛のような独特な模様があったため、某芸能人をなぞらえて、『良純』くんと名付けたといいます。

とはいえ、藤尾さんの家には他にもたくさんの病気のわんこがいます。そこで、投稿主さんがＳＮＳで寄付を募ってみたとのこと。ダメ元で投稿してみたそうですが、投稿主さんの元にはたくさんのフードや犬用品が贈られてきたそうです。

3ヶ月後の姿に涙が止まらない

寄付されたものを届けに行くと、藤尾さんは嬉しさのあまり大号泣してしまったといいます。応援する人々のサポートもあり、良純くんはみるみる元気になっていったそう。そして3ヶ月後、ガリガリだった姿が嘘のように、健やかで愛らしいわんこになったのです。

現在の良純くんは藤尾さんとの温かな暮らしを楽しんでいるそうですが、里親はまだ決まっていないのだとか。これからも里親募集を続けるそうですが、藤尾さんを始めたくさんの人から愛をもらった良純くんには、必ず素敵な家族が見つかることでしょう！

この投稿には、「助けてくれてありがとうごさいます」「見つけてもらえて本当に良かった」「優しい家族がお迎えにきますように」など、多くのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「azukarisan」では、保護犬たちの情報が随時投稿されています。気になる方は是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「azukarisan」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。