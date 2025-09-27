ºÇ¿·Ê¼´ï¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ëÃæ¹ñ¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÂæÏÑ¤ÎºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¡ÖÂÐÃæ¹ñËÉ±Ò¥×¥é¥ó¡×¤È¤Ï
ºòÇ¯5·î¡¢ÁíÅý¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÍêÀ¶ÆÁ¡Ê65ºÐ¡Ë¡£°å»Õ½Ð¿È¤Ç¡¢ÂæÆî»ÔÄ¹¤ä¹ÔÀ¯±¡Ä¹¤òÎòÇ¤¡£ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¡¢¿ÆÊÆ¡¦¿ÆÆü¤ÎÎ©¾ì¤ò¼è¤ë
¹³ÆüÀï¾¡80¼þÇ¯µÇ°·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¸Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·Ê¼´ï¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë²þ¤á¤Æ"·³»öÂç¹ñ¡¦Ãæ¹ñ"¤Î»Ñ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î¶¼°Ò¤òºÇ¤âÀÚ¼Â¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂæÏÑ¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¹ñ¤ËÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¡¦¤»¤¤¤È¤¯¡ËÀ¯¸¢¤Ï¤É¤¦ÂÐ¹³¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¿¯¹¶¤µ¤ì¤ë¤«¤â......¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂæÏÑ¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊËÉ±Ò¥×¥é¥ó¤ò¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÌîÅè¹ä»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤ëÌîÅè»á
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¢£7·î¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¿¯¹¶¤òÁÛÄê¤·¤¿·³»ö±é½¬¤â´º¹Ô
¡½¡½ÂæÏÑÍ»ö¤Î²ÄÇ½À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌîÅè¡¡»ä¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥É¥é¤ÎÈ¢¤¬³«¤¤¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæÏÑ¤Ïº£¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Ï·³»ö¿¯¹¶¤ËËÜµ¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤È¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¢¥Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Ï·³»ö¿¯¹¶¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¤¤¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ú´ÑÏÀ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë·³»ö°µÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¡¢ÂÐÃæ³°¸ò¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÂè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°Äó¤¬Êø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÅöÁ³¡¢ÂæÏÑ¤ÏËÉ±Ò¥×¥é¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
ÌîÅè¡¡¤½¤Î¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¾õÇ§¼±¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£Ç¯7·î¡¢Ì±¿ÊÅÞ¡¦ÍêÀ¶ÆÁÀ¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤Î·³»ö¿¯¹¶¤òÁÛÄê¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡Ö´Á¸÷¡Ê¥Ï¥ó¥°¥¡¥ó¡Ë41¹æ¡×¤È¤¤¤¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÂæÏÑ³¤¶®¤È¤¤¤¦Å·Á³¤ÎÍ×ºÉ¡Ê¤è¤¦¤µ¤¤¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ·³¤ò¿åºÝ¤ÇÁË»ß¤¹¤ëÁÛÄê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤ÐÂæÏÑ¤ÎÊ¼ÎÏ¤À¤±¤ÇÃæ¹ñ·³¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡£ÊÆ·³¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤â¡¢Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ¤òÀè¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÊÆ·³¤Î¶õÊì¤Ê¤É¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¾åÎ¦¤·¤¿Ãæ¹ñ·³¤¬ÅÔ»ÔÉô¤Ë¿¯¹¶¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤ä¾ðÊóÀï¡¢¸ÂÄê¿¯¹¶¤«¤éÁ´ÌÌ¿¯¹¶¤Þ¤Ç¤ÎÃÊ³¬¤òÁÛÄê¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÄñ¹³¤ä¾ÃÌ×Àï¤ËÈ÷¤¨¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£Í½È÷Ìò¤ò´Þ¤à2Ëü¿ÍÄ¶¤òÆ°°÷¤·¡¢²áµîºÇÄ¹¤Î10Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢»Ô³¹Àï¤äÃÏ²¼Å´¡¢³Ø¹»¡¢Ìë»Ô¤Ê¤É¤ÎÌ±´Ö»ÜÀß¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÈòÆñÍ¶Æ³¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤è¤ê¤â½ÅÁØÅª¤Ê·±Îý¤Ë¼´Â¤ò°Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
·³»öÎÏ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢Àï¤¤¤ÏÊ¼ÎÏ¤À¤±¤Ç·è¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔ»ÔÉô¤Þ¤Ç¹¶¤á¹þ¤ó¤ÀÃæ¹ñ·³¤òÌñ²ð¤Ê»Ô³¹Àï¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤È¤«¡¢ÂæÏÑ¤Ï»³ÃÏ¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ò»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë°ÜÅ¾¤·¤ÆÄñ¹³¤òÂ³¤±¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡ÖÈóÂÐ¾ÎÀï¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢É¬Í×¤È¤Ê¤ë·³»öÎÏ¤ÎÃæ¿È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ÀïÆ®µ¡¤äÀï¼Ö¤È¤¤¤Ã¤¿¿åºÝ¤ÇÁË»ß¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿Âç·¿¤ÎÉð´ï¤è¤ê¤â¡¢»ýµ×Àï¤ËÈ÷¤¨¤¿·È¹ÔÀ¤Î¹â¤¤Éð´ï¤ä¥É¥í¡¼¥óÊ¼´ï¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Í½È÷Ìò¤ä»ÔÌ±Ê¼¤âÆ°°÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ¤ò¼ÍÄø¤Ë¼ý¤á¤ëÃæµ÷Î¥¥ß¥µ¥¤¥ë³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¿¯¹¶¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¼«±ÒÀïÁè¡×¤È¼çÄ¥¤·¤ÆËÌµþ¡¢¾å³¤¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ø¤ÎÊóÉü¹¶·â¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë·â¤Á¹þ¤à¤«¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤ì¤Ï°ìÄê¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÂæÏÑ¤Ï¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ê¸½¾õÇ§¼±¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹ñËÉ¥×¥é¥ó¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÍêÀ¯¸¢¤Ï¤³¤ì¤ò¡ÖÁ´¼Ò²ñËÉ±Ò¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡ÊÈ¿È¯ÎÏ¡¦²óÉüÎÏ¤Î°Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ø·¸¤ò¸ì¤ëÌîÅè»á
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢²¾¤ËÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤Î¿¯¹¶¤Ë°ìÄê´ü´Ö¡¢Äñ¹³¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ËÜµ¤¤ÇÂæÏÑ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊÝ¾ã¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌîÅè¡¡¤½¤ì¤¬ÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ËÁÆ¬¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡Ö¥¢¥Æ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤Ï¤½¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÍê¤ê¤Ë¤¹¤ë°Ê³°¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤â¤Þ¤¿Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¤¤¤«¤Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¤¤¤¸¤á¤Ã»Ò¤Ç¤â¡¢ÂæÏÑ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¥È¥é¥ó¥×¤Î¤´µ¡·ù¤ò¼è¤ê¡¢¤´¤Þ¤ò¤¹¤Ã¤Æ¤Ç¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î°Õ¼±¤òÂæÏÑ¤Ë¸þ¤±¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥È¥é¥ó¥×¤«¤é¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ¤·¤í¡ª¡×¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËTSMC¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¹©¾ì¤òÂ¤¤ì¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð½¾¤¦¤·¡¢Âè2¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢È¯Â¸å¤ËTSMC¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ö1000²¯¥É¥ë¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¸å¡¢ÂæÏÑ¤ËÌá¤êÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È°ì½ï¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨Áê¼ê¤Ï¥È¥é¥ó¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤òÅ·Çé¡Ê¤Æ¤ó¤Ó¤ó¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÃæ¹ñ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¥º¥Ð¥êÊ¹¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¤¬·³»ö¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëÆü¤Ï¶á¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌîÅè¡¡°ìÉô¤ÎÉ¾ÏÀ²È¤Ï¡Ö2027Ç¯ÌäÂê¡×¤È¤«¡¢¶ËÃ¼¤ÊÎã¤À¤È¡ÖÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â......¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤¦¤Ï¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿Èà¤é¤Î¸ÀÀâ¤¬¡ÖÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¡×¤È¡Ö¤½¤ÎÁ°Äó¤È¤Ê¤ëÂæÏÑÀ¯¼£¤Î¸½¾õ¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂæÏÑÅý°ì¡×¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤È¥ê¥¹¥¯¤ÎÂç¤¤¤·³»ö¿¯¹¶¤è¤ê¤â¡¢Ê¿ÏÂÅªÅý°ì¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¾ì¹ç¤Î¾ò·ï¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èà¤é¤¬ÂæÏÑ¤ÎÊ¿ÏÂÅª¤ÊÅý°ì¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤ÈÀäË¾¤·¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½·³»ö¿¯¹¶°Ê³°¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÌîÅè¡¡¸½ºß¤ÎÂæÏÑÀ¯¼£¤ò¸«¤ë¤È¡¢Á°¤Îèñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¡¦¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁíÅý¤Î»þÂå¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤ÎÌ±¿ÊÅÞ¤¬¡¢24Ç¯¤ÎÁªµó¤Ç¿É¤¦¤¸¤ÆÁíÅý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î©Ë¡±¡¤Ç¤ÏÂÐÃæÍ»ÏÂÇÉ¤Î¹ñÌ±ÅÞ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï"Áþ¤Å¨"¤Ç¤¢¤ëÌ±¿ÊÅÞ¤ÎÀª¤¤¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¡¢28Ç¯¤Ë¹µ¤¨¤¿ÁíÅýÁªµó¤Ç¤ÏÌ±¿ÊÅÞ¤¬Éé¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¤ÆÂæÏÑÁ´ÂÎ¤¬È¿Ãæ°ì¿§¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÃæ¹ñ¤ÏÀäË¾¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤à¤·¤íÃæ¹ñ¤Î´ê¤¦Êý¸þ¤Ë·¹¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿¯¹¶¤Ë½Ð¤ë¹çÍýÀ¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑÆâ¤Ç¿ÆÃæÇÉ¤¬ÂæÆ¬¤·¡¢Ê¿ÏÂÅªÅý°ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÌîÅè¡¡¹á¹Á¤ÎÎã¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÊ¿ÏÂÅªÅý°ì¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¼Ò²ñ¤òëð²Î¡Ê¤ª¤¦¤«¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬Åý°ì¤Ë´õË¾¤òÊú¤¯´Ö¤Ï·³»ö¿¯¹¶¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤À¤«¤éÂæÏÑ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢È¿Ãæ°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤òÀäË¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¿ÆÃæ°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤Î¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ç¡ÖÍÉ¤ìÆ°¤¯ÂæÏÑ¡×¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤ò¡Ö´õË¾¡×¤È¡ÖÀäË¾¡×¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¤È¤É¤á¡¢·³»ö¿¯¹¶¤òÍÞ»ß¤Ç¤¤ë¡£
À¯¼£Åª¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼è¤ê¤¢¤¨¤º½¬¶áÊ¿À¯¸¢¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä......¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼Â¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍ¸ú¤Ç¸½¼ÂÅª¤Ê¡ÖÂÐÃæËÉ±Ò¥×¥é¥ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡üÌîÅè ¹ä Tsuyoshi NOJIMA
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¾åÃÒÂç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë»Ù¶ÉÄ¹¡¢À¯¼£Éô¡¢ÂæËÌ»Ù¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2016Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤Õ¤¿¤Ä¤Î¸ÎµÜÇîÊª±¡¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¡¢¡ØÂæÏÑ¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ø¹á¹Á¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê¶¦¤Ë¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÂæÏÑ¤ÎËÜ²»¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Àî´îÅÄ ¸¦¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®