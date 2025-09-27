北海道在住の40代女性・Iさんは、杖をついて生活している。

【プレイリスト】音声で聞く体験談

その日は雨が降っていて、乗り込んだ電車の床が濡れていた。

座席は埋まっていたので、彼女は手すりにつかまって立っていたのだが......。

＜Iさんからのおたより＞

私は北海道函館市に住んでいて、杖をつきながらの生活を送っています。

移動は主に電車かバスなのですが、海外からの観光客が多いので、大きなトランクごと乗ってくる人が絶えず常に混雑しています。

雨の日は傘と杖、両方持って移動するのですが、それは健常者の方が考えている以上に大変なことです。

雨の日、満員の電車で...

その日も雨で、私は傘と杖を持って電車に乗り込みました。

いつも通り大量のトランクと人でほぼ満杯。席は日本語がわからない観光客で埋まっていて、私はなんとか手すりに掴まっていました。

当初、雨で電車の床が思っていた以上に滑る状態だったことが、私にはわからなかったんです。

発車して間もなく、ちょっとしたカーブで電車が大きく揺れて足が滑りました。

しかし「しまった転ぶ！」と思った瞬間、近くでスマホを眺めていたはずの3人の男子学生さんが「危ない！」と後ろから支えてくれたんです。

スマホ画面にうっすら写りこんだ私が、傘と杖を持っていることに気づいていたようです。

その後、私が降りるまで傘と杖を持ってくれて、転ばないように体を支えてくれて、降車の手伝いまでしてくれました。

あの時は発車時間もあり、「ありがとう！」としか言えませんでしたが、改めて感謝を伝えたいです。

あの時支えてもらわなければ、転倒して怪我をしていたかもしれない。助けてくれてありがとう。

怪我をせず済んだのは心優しい3人の男子学生さんのお陰です。心から感謝しています。



