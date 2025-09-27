部下にしたい『鬼滅の刃』のキャラクターランキング！ 「竈門禰豆子」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部では、2025年9月17日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『鬼滅の刃』のキャラクターに関するアンケートを実施しました。今回はその中から、部下にしたいと思う『鬼滅の刃』のキャラクターランキングの結果をご紹介します。
主人公・竈門炭治郎の妹・禰豆子。鬼に襲われて鬼になってしまったものの、炭治郎やほかの人間を守り、命を懸けて鬼と戦います。人間に戻ろうと努力する健気な姿や献身的に炭治郎を支える姿に、最初は禰豆子を生かしておくことに猛反対だった柱さえも心を動かされていきます。
回答者からは、「この子に恥ずかしくないように振る舞いたいから」（50代女性／長野県）、「仕事で苦手な事があっても助けてあげたい守ってあげたい気持ちになる」（20代女性／千葉県）、「頑張り屋さんなところが応援したくなるのとすぐに打ち解けられそうな雰囲気があるから」（30代女性／東京都）、「教えた事を素直に聞いてくれそう。努力してくれそうだからです」（40代回答しない／大阪府）などの声がありました。
主人公・竈門炭治郎は、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すために鬼殺隊に入り、精神力と身体能力の高さ、強い意志と努力で厳しい修行にも耐え、目覚ましい成長を続けています。純粋で家族思い、鬼にも慈悲の心を持つ心優しい炭治郎は、共感力が強く、常に人の心に寄り添うために柱や先輩からも信頼されています。
回答者からは、「とても優しくお願いした事を一生懸命にやってくれそうだからです」（50代男性／東京都）、「誠実で責任感が強い。どんな任務にも真摯に向き合い、最後までやり遂げる姿勢は信頼できる部下の鏡だから」（50代男性／東京都）、「素直で努力家、責任感も強くチーム全体の士気を高めてくれる存在だからです」（30代女性／神奈川県）、「礼儀正しく、わからないことはしっかりと質問をしてくれそうだから」（30代女性／岩手県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
