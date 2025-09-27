「そっくり」村重杏奈の美人妹、イケメン弟とのツーショットに「似てる」「仲良しですね」の声！
元HKT48・村重杏奈さんの妹で、タレントの村重マリアさんは9月25日、自身のInstagramを更新。弟とのツーショットを公開しました。
【写真】村重マリア、イケメン弟とのツーショット公開！
この投稿にファンからは、「かわいい」「仲良しですね」「似てる」「そっくり〜 キレイで優しい自慢のお姉ちゃんがいていいなぁ」「美男美女」「きれい」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「美男美女」マリアさんは「少しだけ帰省しました パワー満タンなった！東京帰っても頑張ろーっと」とつづり、2枚の写真を投稿。弟とのツーショットを公開しました。1枚目では、弟がマリアさんの顔に手を当てて密着した写真。2人とも圧巻のビジュアルで、そっくりな顔立ちが際立っています。
「だんだんイケメンになる」マリアさんは7月19日の投稿で、「しょまと夏祭り行ってきたー！」とつづり、弟と夏祭りを楽しむ様子を公開。コメントでは、「かわいい」「だんだんイケメンになる」「ほのぼの写真ありがとう」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
