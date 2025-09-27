ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡ºÇ½ª¥«¡¼¥É¡¦¥Þ·³Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¡¡60È¯ÃË¥í¡¼¥ê¡¼¤â2ÈÖ¤ÇÀèÈ¯¡¡¥¢¡¼¥Á¶¥±é¤Ê¤ë¤«
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¡¡¥·¥¢¥È¥ë¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è4Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬ÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£º£µ¨µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î60ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬2022Ç¯¤Ë¼ùÎ©¤·¤¿¥¢¡¦¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Î62ËÜÎÝÂÇ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°Æü¤Ë4»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤54¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó100ÂÇÅÀ¤ËÅþÃ£¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬Á°Æü24Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç55¡¢56¹æ¤È2È¯¤òÊü¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Ë3ËÜº¹¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÈ¯¤Ç2ËÜº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê3»î¹ç¡£2022Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁÀ¤¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¡¢2001¡Á03Ç¯¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ë°ÊÍè22Ç¯¤Ö¤ê¤Î3Ç¯Ï¢Â³ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁÀ¤¦ÂçÃ«¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥ê¡¼¤Ï»Ä¤ê3»î¹ç¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î¥ê¡¼¥°µÏ¿¤Þ¤Ç¤¢¤È2ËÜ¡£ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤¬¤«¤«¤ëÎ¾¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª¥«¡¼¥É¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£