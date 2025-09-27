「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）

１８歳とは思えぬ雰囲気を身にまとい、球界屈指のスラッガーを封じた。プロ２試合目の登板に臨んだ広島ドラフト５位の高卒新人、菊地ハルン投手が１回を三者凡退。“村上斬り”で鮮烈なインパクトを与えた。

七回に出番が巡り、先頭の古賀を二ゴロ。続く岩田を一ゴロに料理して難なく２死を奪った。ここで場内に「代打・村上」のコール。体感したスタンドの熱気を、自らに還元した。「正直、歓声がすごくて。思い切り抑えてやろうと」と闘志をみなぎらせた。初球の変化球でストライクを取り、２球目の１５０キロ速球で二ゴロ。軽快な足取りでベンチに戻った。

２３日に１軍初昇格。同日の巨人戦で九回に１軍デビューし、１回を無安打無失点に封じていた。「１回投げたので、緊張はしてなかった。前の試合と同じように、一人ずつ抑えることを意識した」。落ち着き払ったマウンドさばきも頼もしい。

これで２試合連続の無失点。安打も四球も許しておらず、ファンの期待はさらに膨らむ。１軍では最速となる１５０キロに「もっと出ると思います」と自信をのぞかせた。

パキスタン出身の父と日本人の母の間に生まれ、千葉学芸から広島に入団。ＮＰＢ現役最長身となる２メートル、体重１１５キロという恵まれた体には壮大な夢が詰まっている。「このまま、いい投球を続けられたら」と高みを見据えた菊地。金の卵が、さらなる輝きを放っていく。