¡ÚDeNA¡Û»³ËÜÍ´Âç¤¬¹¶¼é¤ÇÌöÆ°¡ªÎ®¤ì¤òÅÏ¤µ¤ÌÅðÎÝ»¦¤Ë¡ÖÂåÁö¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¡×
¡¡2°Ì¤òÁè¤¦µð¿Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£Î¾·³¤Î°ÕÃÏ¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦»àÆ®¤Ï¡¢½ªÈ×¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿DeNA¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡DeNA¡¦Åì¹î¼ù¡¢µð¿Í¡¦»³粼°Ë¿¥¤Î¹¥Åê¼êÆ±»Î¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢»³粼¤¬3²ó4¼ºÅÀ¤ÇKO¡£Åì¤â5²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿¤ËÄËº¨¤ÎÆ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢6²óÅÓÃæ¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¹ßÈÄ¤È¡¢ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤È¿¿µÕ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ì¿Ê°ìÂà¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àð¤ÎÍ×¡¦»³ËÜÍ´Âç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î½é²ó¤Ï¡¢ËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤Ó²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¼éÈ÷¤Ç¤âÆ±ÅÀ¤Î7²ó¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤Ç¥Ð¥ó¥È¤È»×¤ï¤»¤Ä¤Ä¡¢ÅðÎÝ¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿ÂåÁö¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¤ò¥É¥ó¥Ô¥·¥ãÁ÷µå¤Ç»É¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÎ¢¡¢Ìµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥é¥¤¥ÈÁ°¤ËÎ®¤·ÂÇ¤Ä¸«»ö¤Ê¥Ò¥Ã¥È¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î¤ÎÁ÷µå¤¬°ï¤ì¥»¥«¥ó¥É¤«¤éÅû¹á²ÅÃÒ¤¬À¸´Ô¤·¡¢½ªÈ×¤Çµ®½Å¤Ê¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤¹µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£9²ó¤âÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢ÁýÅÄÂçµ±¤Î¥Ð¥ó¥È¤òÁÇÁá¤¯¥µ¡¼¥É¤ØÁ÷µå¤·Éõ»¦¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡·è¾¡ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À°ìÂÇ¤Ë»³ËÜ¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥´¥í¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´Å¤¤¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤êÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ù¥ó¥Á¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÉ¬»à¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡¡ÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÂåÁö¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¡ÊµÜ¾ë¡ËÂìÂÀ¤â¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤Î¶¦Æ±ºî¶È¤Î·ë²Ì¤À¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£9²ó¤ÎÉõ»¦¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥´¥í¤¬Íè¤¿¤é¥µ¡¼¥ÉÅê¤²¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤È¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½àÈ÷¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èð÷¤¤¤¿¡£
¡¡»°±º´ÆÆÄ¤Ï¶¯¹Åºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾õÂÖ¤â¤¤¤¤¤Î¤Çº£Æü5ÈÖ¤Ë¤¤¤ì¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤Þ¤¿¡Ö»Å³Ý¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢µÜ¾ë¤â¥¯¥¤¥Ã¥¯¤·¤ÆÍ´Âç¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅðÎÝ»¦¤òÉ¾²Á¤·¡Ö9²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¥¤¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼é¤ê¾¡¤Á¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï½ªÈ×¤ËÎ¥Ã¦¤·¡¢²ù¤·¤¤¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿»³ËÜÍ´Âç¡£º£Ç¯¤Ï»ý¤Ä¤Ù¤ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¹¶¼é¤ÇË½¤ì¤Þ¤ï¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çë¸¶¹§¹°