【TCK】東京メガイルミで“光と馬”を体感

大井競馬場の冬季限定イルミネーション『東京メガイルミ 2025-2026』が、11月1日（土）にスタートする。来年1月11日（日）までの期間、大井競馬の開催がない日に53日間限定で開催される。

今季は、音楽に合わせて輝く「トゥインクル・ライトショー」がリニューアル。100メートルの「江戸桜トンネル」や「日本原風景」など、和の趣を取り入れた光の演出が新たに加わる。また、人の動きに反応する「サイネージオブジェ」や便利な「デジタルマップ」など、体験型コンテンツも導入される。

桜井日奈子 光のトンネルを「ドレスのまま駆け抜けたい！」

11月1日（土）開幕、来年1月11日まで

大井競馬場ならではの人気企画“ミニチュアホース＆ポニーとのふれあい”や“噴水×誘導馬のショー”も引き続き実施。さらに、世界中で愛されるキャラクター「RODY（ロディ）」とのコラボレーションは4シーズン連続となり、今季は初のコラボフードや限定グッズ、スタンプラリーなども展開される。

そのほか、11月29日の「いい肉の日 JAPAN MEAT FES」、クリスマスシーズンに合わせた「Outdoor Xmas Week」など、季節を彩る60以上のイベントも予定。区民ウィークやキャラクターショーなど、家族で楽しめる企画も盛りだくさんとなっている。