「as a rule of thumb」の意味は？「thumb」の意味はわかる...！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「おおざっぱに言うと」でした！

直訳すると、「親指の規則」ですが、これは「経験則」という意味のイディオム。

科学的な根拠に基づくなにかではなく、もっと経験的にこうだろうと決まっているような規則、つまり正確ではないけれど実用的なやり方、おおまかなやり方を意味します。

ニュアンスとしては「ざっくり」という感じで使いますよ。

「As a rule of thumb, you need to cook chicken for longer than 10 minutes.」

（ざっくり言うとチキンは10分以上加熱調理する必要がある）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。