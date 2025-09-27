「as a rule of thumb」の意味は？「thumb」の意味はわかる...！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「as a rule of thumb」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「おおざっぱに言うと」でした！
直訳すると、「親指の規則」ですが、これは「経験則」という意味のイディオム。
科学的な根拠に基づくなにかではなく、もっと経験的にこうだろうと決まっているような規則、つまり正確ではないけれど実用的なやり方、おおまかなやり方を意味します。
ニュアンスとしては「ざっくり」という感じで使いますよ。
「As a rule of thumb, you need to cook chicken for longer than 10 minutes.」
（ざっくり言うとチキンは10分以上加熱調理する必要がある）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部