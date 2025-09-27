多摩ニュータウン〜国道16号直結の「超・便利ルート」開通！ 「町田街道で完全分断」状態が一気に解消！ 「橋本駅」にもアクセス良好な宮上横山線 27日昼に開通

多摩ニュータウンから国道16号の最短ルート

東京都町田市と相模原市緑区の境にある、都市計画道路「宮上横山線」が2025年9月27日11時に開通します。

一体どのような道路で、開通したらどう便利になるのでしょうか。

相模原市の都市計画道路「宮上横山線」（画像：相模原市）

【画像】超便利!? これが国道16号直結の「宮上横山線」の全貌です

宮上横山線は、町田市の京王多摩境駅近くの交差点「多摩ニュータウン入口」から南下し、相模原市中央区の「横山」交差点までを結びます。

多摩ニュータウン入口では、町田街道と交差するほか、府中や多摩市の永山、多摩センター、八王子市の堀之内から来る都道158号線「多摩ニュータウン通り」と直通。さらに途中の「南橋本1丁目」では国道16号と接続します。

すでに、京王相模原線の高架の南、「東橋本2丁目」以南は開通済みでしたが、今回東橋本2丁目から多摩ニュータウン入口までの約670mが開通。

これにより、多摩ニュータウン通りからそのまま16号に向かう新ルートが登場しました。

多摩ニュータウンのエリアは、並行する「南多摩尾根幹線道路（通称：尾根幹）」を含め、多摩川を渡って府中、調布などの都内方面に向かう幹線道路はいくつもありますが、南側の相模原や16号方面へは、いずれも町田街道で完全に分断。

まともな縦軸は全くなく、町田街道まで一旦出て狭隘な市街地を右左折してなんとか抜けることを強いられており、町田街道の混雑をも引き起こしていました。

今回の開通で、単に新ルートが構築されただけでなく、周辺の道路の混雑緩和が期待されるほか、周辺住民の安全性も確保されます。

また、16号の橋本駅ではリニア中央新幹線の神奈川県駅（仮）の建設が進んでいます。ゆくゆくはリニア新幹線が開通後、多摩ニュータウン方面からの新幹線利用者の通行も見込まれ、さらには16号周辺の工業地域や物流施設へのアクセス向上も図られます。