割り勘するときのフレーズ９パターン
お金の余裕のないときのデートにおいて、割り勘での支払いをお願いする状況もあるでしょう。では、実際に、割り勘での支払いを提案するには、どのようなフレーズで伝えれば良いのでしょうか。そこで今回は、「割り勘するときのフレーズ９パターン」を紹介させていただきます。
【１】「今日は割り勘でもいい？」
「今日は」という限定表現によって、割り勘での支払いを許してもらうとする言い回しです。
【２】「危機的な財務状況なので、金額の半分を支援してもらってもいいですか？」
ちょっと小難しい言葉を使って、ごまかしましょう。堅苦しく言うよりも、笑ってもらえるような言い方をしましょう。
【３】「自分の分は、自分で払いましょうか？」
前払いするタイプのお店で活用できる表現です。他人行儀な印象を与え、やや空気が重くなる恐れがあります。
【４】「○○円もらってもいいかな？」
割り勘という言葉を使わず、お金を請求するパターンです。
【５】「半分ずつ出し合おうか。」
「半分ずつ」という言葉を活用することで、「割り勘」という言葉よりも可愛らしい表現となります。
【６】「ごめん！今日は割り勘にさせて！」
明るく謝罪した上で、割り勘を提案するパターンです。 この表現を何度も使った場合、「ごめん！」という言葉が軽くなるので、何度も使えません。
【７】「次はごちそうするので、今回は割り勘でいい？」
「次はごちそうする」と約束した上で、割り勘を提案するパターンです。約束を守るために、次回のデートではオゴる必要があります。
【８】「オゴりたいけど、給料前で厳しいから、割り勘でもいい？」
「給料前」という時期が要因であることをアピールし、金欠であることを伝えるパターンです。なお、計画性がないと思われたり、稼ぎが少ないと思われるリスクがあるので注意が必要です。
【９】「持ち合わせが少ないから、出してもらっていい？」
「持ち合わせがない。（現金がない）」という理由で、割り勘での支払いを提案するパターンです。クレジットカードでの支払いができないお店で有効でしょう。
割り勘での支払いを提案する際、ほかにはどのようなフレーズがあるでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
