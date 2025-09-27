「こんなに切ないなんて」２児の母を動揺させた…５歳息子との会話の中身

7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

今回は、ある日の就寝前に子どもたちと交わした会話についてお伝えします。はなゆい家の就寝スタイルは、はなゆいさんと子ども2人が同じ部屋で寝て、夫はひとりで寝るのが基本。いつものように子どもたちを寝かしつけようと思ったら、息子からの思わぬ言葉に少し驚いてしてしまったというはなゆいさん。それを機にいろいろと考えたことがあったといいます。詳細を綴っていただきました。

「ママがいないと寝られない」って言っていたのに

こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。今回お届けするのは、「親離れ」を感じた日の気持ちを綴ったお話です。

ある日のこと。息子おーちゃんが「ママ、今日はまるちゃん（姉）と2人だけで寝ていい？」と聞いてきました。

「もちろんいいよ」と答えたものの、言われたその瞬間、自分の心がフワリと揺らぐのを感じました。だっておーちゃん、つい先日まで「ママがいないと寝られない」って言っていたものですから。

いつまでも甘えん坊だと思っていたのに、子どもって知らないうちに成長している。子育て中は毎日が慌ただしくて、変化していることに気づけないことも。だからふとした瞬間、不意に訪れた“もう戻らない時間”に、胸がキュッと締め付けられる……。

子どもにとっての“はじめての自立”。

そして、それは親にとっての“はじめての子離れ”。

少し前までは、一人でゆっくりと、しっかりと、広々とした布団の上で寝たいと願った夜もあったのに、「寝かしつけなくていい夜」が、こんなに切ないなんて――。

親になった誰もが、きっと一度は経験するであろう心の揺れ。今回ご紹介する漫画は、息子と何気なく交わしたやりとりの中に、子どもが成長する喜びと、少しの寂しさが交差した時の胸の内を描きました。

親のお世話がいらなくなるときが来る

子育てって、何もわからない白紙の状態で現場に放り出されますよね。出産で身体はガタガタ、なのに言葉が通じなくて、自分で動いてくれない存在を、殺してしまわぬよう生かすことで精一杯の毎日。寝かしつけも、着替えも、食事も全てがさながら“ミッション”。

でも、いつの間にか子どもは自分でできることが増えていって、親の手を借りずに”自分で”が増えていく、それが子どもの成長。できることが増えていって、やがて説明や予告もなく、静かに”もう親のお世話は要らない”終わりのときが訪れるんです。

その場面に遭遇したとき、うれしい反面、喪失感と寂しさがあったのは事実。さらに「あのときもっと優しくしてあげればよかった」なんて思いがよぎることもありました。

でも、姉と一緒に寝ると言って別室へ行った息子が部屋に戻ってきて、私の手をぎゅっと握ってくれて（嬉）、そのぬくもりに「私、子育てちゃんとできてたかもしれない」と思えました。そのあとまた一緒に寝るようになったんですけどね（笑）。

子どもの成長の時計の針は、もう戻らない。でも、その一瞬一瞬にちゃんと向き合ってきたなら、きっと大丈夫。きっと、間違ってなかった。そんなふうに、自分にもエールを送りたくなる出来事でした。

