¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤¬É×Ìò¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤Ïº£·î26Æü¡¢ËÜÊÔºÇ½ª²ó¡ÊÂè130ÏÃ¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢´°·ë¤·¤¿¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ½ª½µ¡ÊÂè26½µ¡Ë¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¤À¤±¤¬Í§Ã£¤µ¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼X¡Á³°²Ê°å¡¦ÂçÌçÌ¤ÃÎ»Ò¡Á¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ëÃæ±à¥ß¥Û»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿Ä«¥É¥éÄÌ»»112ºîÌÜ¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·»á¤ÈºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÀïÁè¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯Ìø°æÉ×ºÊ¡¢¤Î¤Ö¤È¿ó¤Îµ°À×¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè129ÏÃ¤Ï¡¢2Ç¯¤¬¤«¤ê¤Ç´°À®¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢Ìø°æ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤ÈÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï°ÂÅÈ¤È´î¤Ó¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤È¡Ö¤ä¤Ê¤¤¤¿¤«¤·¡×¤ÎÌ¾¤ÏÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¡£
¡¡1988Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ63Ç¯¡Ë10·î3Æü¡¢¤Ä¤¤¤Ë·Þ¤¨¤¿½é²ó¡£¤Î¤Ö¤È¿ó¤Ï¼«Âð¤Ç¡¢È¬ÌÚ¿®Ç·²ð¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡ËÄ«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤é¤Ï¡Ö¥¥å¡¼¥ê¥ª¡×¤Ç¡¢¿ÉÅç·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¿ÉÅç¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¤Ï¶äºÂ¤Î¥«¥Õ¥§¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥«¥ì¡¼Å¹¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤ÎÉÂ§Íº¡ÊÌÚ¸¶¾¡Íø¡Ë¤ÏÈë½ñ¤«¤é¡È30ÉÃ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡É¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÅÅ´»Ò¡Ê¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¡Ö¿ÅÅ´»ÒÀèÀ¸¡Ä¤¢¤Î¿ó¤µ¤ó¤¬¡¢µ²¤¨¤¿¿Í¡¹¤òµß¤¦¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò¡¢ÃÂÀ¸¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡½¡½¡£
¡¡Å´»Ò¤ÎÈë½ñ»þÂå¤Ë¡È30ÉÃ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿À¤ÎÉ¤ÏÆÈÎ©¤·¡ÈµÕ¤ÎÎ©¾ì¡É¤Ë¡£Âè18½µ¡¦Âè89ÏÃ¡Ê7·î31Æü¡¢·àÃæ¤ÎÇ¯Âå¤Ï1948Ç¯¡Ë°ÊÍè8½µ¤Ö¤ê¤ÎºÆÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤ÎÉ¤µ¤ó¤Î30ÉÃ¤Ï¸½Ìò¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö30ÉÃ¤Ç¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¥Á¥é¸«¤¹¤®¡×¡Ö¡ÊÅ´»Ò¤Ï¡Ë¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡29Æü¤«¤é¤Ï¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ê15Ê¬¡Ë¤È¥¥ã¥¹¥ÈºÂÃÌ²ñ¡Ê10Ê¬¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óÆÃÊÌÊÔ¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Á11¡¦25¡Ë¤¬4ÌëÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£