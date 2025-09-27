「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）

阪神・佐藤輝が適時打２本で２打点を挙げ、今季通算９９打点とした。先発の村上は５回５安打１失点で１３勝目。４奪三振でリーグトップの１３６奪三振とした。石井は４９試合連続無失点。４８回連続無失点で球団記録を更新した。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は「本塁打を打ちたいはずなのに、チーム打撃に徹した」と称賛した。

輝の打席には「これぞ４番」という姿を感じました。初回の先制打に五回の右前適時打と、いずれもコンパクトにスイングをしました。節目の４０号本塁打に王手をかけている状態。リーグ優勝も決まった中で本来なら欲を出したい、本塁打を打ちたいはずなのに、チーム打撃に徹しています。

先発した村上投手のタイトル争いなど、勝利に貢献したい気持ちが見えました。タイムリーは２本とも初球を打ったもので、これは打席に立つ準備ができている結果。詰まっても安打になるのは、いいスイングができている証拠です。４０本塁打、１００打点。目の前にあるのはすごい数字ですが、記録達成は間違いない。絶対に大丈夫です。

疲れが相当あるのかと少し心配していましたが、坂本選手のスイングにも力強さが戻ってきました。ＣＳ、日本シリーズと今まで以上に３、４、５番が警戒される中で下位打線が打つと、相手投手も気を抜くところがなくダメージも大きい。短期決戦ではクリーンアップの後ろを打つ打者がカギで、やはり打てばチームに勢いがつきます。守り同様に打撃でも頼もしい存在になりそうです。