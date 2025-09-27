鈴木福、千鳥・大悟に教わった「忘れられないワンフレーズ」明かす 「テレビの前で言う話じゃないですけど…」
俳優・鈴木福（21）が、23日放送のABCテレビ『相席食堂』に出演した。
【写真】鈴木福、“戦友”本田望結と13年ぶりドラマ共演
時代を動かす若者世代の芸能人が旅人になる「Z世代相席」と題し、鈴木と本田望結（21）が登場。若手登場を予想したスタジオの千鳥が「分かるかな？」「この番組はただの人が来るよ」と言うなか、「芸歴で言うと俺らとほぼ同期」の驚きのゲストとなった。
鈴木は、自然あふれる岡山県赤磐市へ。白桃を使ったワインを味わいながら、千鳥・大悟と一緒に飲んだというエピソードを明かした。
「（SixTONESの）ジェシー君が誘ってくれて、そしたら大悟さんもいらっしゃって、めっちゃかっこよかったです。大人の色気というか」と振り返り、「男としてどうあるかを聞かせていただいた」「テレビの前で言う話じゃないですけど…」と断りながら、大悟から教わった「忘れられないワンフレーズ」を紹介。
その言葉は「遊ぶのは芸能人、真剣に付き合うのは一般人」。
大悟は「福！とんでもないこと言うトルやないか、ワシは！」「本当によくない言葉やな」とズッコケ、「忘れていい、忘れていい…」と必死だった。
TVerで無料見逃し配信。9月30日深夜まで。
