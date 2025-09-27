¡Ö¸ø±à¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡×¾×·â¤Î»ØÅ¦¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¡¡½êÄ¹¼êºî¤ê¤ÎÌÚÀ½Í·¶ñ¤¬¡ÖÄÁÉ´·Ê¡×¤Ë¡¡Áõ¹Ã¼Ö¤Ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡¢ºÇ¿·ºî¤ÏËÌÅÍ¤Î·ý¤ÎÂç·¿¥Ð¥¤¥¯
Áõ¹Ã¼Ö¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡Ä¡£¤¿¤±¤Ù¤Î¿¹¸ø±à¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è·úÉôÄ®ÅÄÃÏ»Ò¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êºî¤êÌÚÀ½Í·¶ñ¤¬»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¹¥É¾¤À¡£¸ø±à´ÉÍý»öÌ³½êÄ¹¤Î°ÂÆ£·æÊ¸¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬°ì¿Í¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¡£¼«Í³¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÍ·¤Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ø±à¤¬¡Ä¹¾ì¤Ë¤Ï½ê¶¹¤·¤È¼êºî¤êÍ·¶ñ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹
¡Ö¤ï¤¢¡¢¤³¤Î¥É¥¢³«¤¯¡ª¡×¡£8·î²¼½Ü¡¢¸ø±à´ÉÍý»öÌ³½êÁ°¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿Áõ¹Ã¼Ö¡ÊÄ¹¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹â¤µÌó1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¾åÉô¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«¤¡¢¥×¡¼¥ëµ¢¤ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬´é¤ò½Ð¤¹¡£¿ø¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿½Æ¤ò¹½¤¨¤¿¤ê±¿Å¾ÀÊ¤Ç¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤¿¤ê¡£²£¤ËÊÂ¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏËÜÊªÆ±ÍÍ¤Ë¸åÉô¥É¥¢¤ò³«¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
Í·¶ñÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¸ø±à¤Ê¤Î¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£Í·¶ñ¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Ë¤â»ñ¶â¤¬½áÂô¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼êºî¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¡¢2019Ç¯¤«¤éÆÈ³Ø¤Ç»Ï¤á¤¿¡£
Âè1¹æ¤ÏÃ¼ºà¤òÈ¢¾õ¤ËÁÈ¤ó¤À¥Ð¥¹¡£¤½¤Î¸å¤â¥Õ¥Ã¥¯¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¯¥ì¡¼¥ó¼Ö¡¢¥ê¥Õ¥ÈÉôÊ¬¤¬¾º¹ß¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¥ê¥Õ¥È¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤¬²ó¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¡Ä¤È¤³¤Ä¤³¤ÄÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡£¹çÈÄ¤ò¥Ù¡¼¥¹ÁÇºà¤Ë°ìÎØ¼Ö¤Î¥¿¥¤¥ä¤ä¿åÆ»¥Ñ¥¤¥×¤Ç¼Ö¤Îµ¡¹½¤òÉ½¸½¡¢Ãæ²ÚÆé¤ò¥Ñ¥é¥Ü¥é¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ë²Ã¹©¤¹¤ë¤Ê¤É¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¾è¤êÊª¤ËÊ¿¹Ô¤·¤Æ¡Ö¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡×¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤Ê¤ê¤¤ê¾¦Å¹³¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤âÄ©Àï¡£¸òÈÖ¤äÉÂ±¡¡¢µï¼ò²°¡¢¥é¡¼¥á¥ó²°¤È¤¤¤Ã¤¿¹â¤µÌó2¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó1¡¦8¥á¡¼¥È¥ë¤ÎàÅ¹ÊÞá¤ò10Å¹°Ê¾åºî¤êÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
23Ç¯¤Ë¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥Ë¥³¥ìÄÁÉ´·Ê¡×¤ÇÁ´¹ñÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¼«Ëý¤Î¥Ù¥¹¥È3¤ò¾Ò²ð¤·ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¸©Æâ³°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ºÇ¿·ºî¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë´°À®¤µ¤»¤¿¡¢Ì¡²è¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç·¿¥Ð¥¤¥¯¡£Á°¸å¤ËÊ¬³ä¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¹üÁÈ¤ß¤Ë»È¤¤¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤ÎÂç¤¤Ê¥È¥²¾õ¤Î¾þ¤ê¤Ë´Ý¤ß¤òÉÕ¤±¤ë¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¼«¿®ºî¤À¡£
°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¿·ºî¤¬³Ú¤·¤ß¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Íè±à¼Ô¤¬¶Ã¤Ì´Ãæ¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÍ·¶ñ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£Í·¤Ó¿´¤ÈÁÏºî°ÕÍß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¡£
