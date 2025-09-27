高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第１週「ブシムスメ、ウラメシ。」の第1回が9月29日に放送予定です。

【写真】没落士族の松野家は世をうらみ…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。

＊以下9月29日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

この世はうらめしい。けど、すばらしい。

没落士族の娘・松野トキと外国人の夫・ヘブン。怪談を愛し、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

明治のはじめ。小学生のトキ（福地美晴さん）は、父・司之介（岡部たかしさん）と母・フミ（池脇千鶴さん）、祖父・勘右衛門（小日向文世さん）と、世をうらみ、貧しい日々を送っていた。

司之介はトキにいい暮らしをさせたいと一大決心をする。